تجنب 3 أطعمة تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتُعزز دهون البطن

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القاهرة - سامية سيد - تشمل المخاطر التي تشكلها الدهون الحشوية الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الضروري تقليل دهون البطن وللمساعدة في تحقيق ذلك، يجب تجنب 3 أطعمة تبطئ بشكل كبير عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لما ذكره موقع healthline.

الدهون الحشوية تجاور الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الكبد والأمعاء وهو ما قد يؤدى بدوره للعديد من المشاكل مثل زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب كما يمكن أن تسبب أيضًا اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي التي يمكن أن تكون مهددة للحياة.

ومن أجل توفير حماية ضد الدهون الحشوية، من الضروري الحفاظ على كفاءة عملية التمثيل الغذائي وهذا يعني تسريع معدل إنفاق الجسم للطاقة أو حرق السعرات الحرارية، وفي حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في هذه العملية، إلا أن هناك عددًا منها تبطئ عملية التمثيل الغذائي.

3 أطعمة تبطئ عملية التمثيل الغذائي

1- المحليات الصناعية

2- الكربوهيدرات المكررة

3- الأطعمة المقلية

يوضح البحث المنشور في مجلة PLoS One تأثير المحليات الصناعية منخفضة السعرات الحرارية على زيادة الدهون الحشوية خاصة في منطقة البطن، فيما توصل تحقيق نُشر في مجلة Genetic Research إلى أن اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات المكررة مرتبط بزيادة الدهون الحشوية وذلك لأنها مجردة من أي عناصر غذائية صحية.

أما الأطعمة المقلية فهى تعتبر أكثر خطورة على تراكم الدهون الحشوية لأنها تحتوي على دهون مشبعة، حيث أظهرت البيانات الحديثة أن الإفراط في تناول الأحماض الدهنية المشبعة يعزز تخزين الدهون الحشوية وتسبب ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.