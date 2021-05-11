صحة ورشاقة

المكسيك تطلب ترخيص لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت المكسيك من هيئة الرقابة الصحية "كوفيبريس" إصدار ترخيص للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس .

وقال وزير الشؤون الخارجية مارسيلو إبرارد، في تغريدة على موقع تويتر، إن اللقاح يتطلب لقاح إعطاء جرعتين بفاصل ستة أشهر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت روسيا أعلنت أن معدل فعالية اللقاح المسمى "سبوتنيك لايت"، البالغة 79.4% تستند إلى تحليل لبيانات من الواقع بدلا من تجربة سريرية معيارية، ومن المتوقع صدور نتائج مؤقتة من دراسة في المرحلة الأخيرة أواخر الشهر الجاري.


وأوضح صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الدراسات في المرحلة المبكرة والمتوسطة لم تظهر أي نتائج عكسية خطيرة.

 وقال الصندوق إن" سبوتنيك لايت يقلل بشكل ملحوظ احتمالية الحالات الشديدة التي تستوجب تلقي العلاج بالمستشفى". 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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