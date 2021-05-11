أمريكا تتيح استخدام لقاح "فايزر" للأطفال من عمر 12 عاماً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمحت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، الإثنين، باستخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكورونا للأطفال من عمر 12 عاماً، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.

واللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاماً في الولايات المتحدة.

وقال مصنعو اللقاح إنهم بدأوا عملية الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وأوضحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.