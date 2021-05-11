أدنى مستوى لإصابات كورونا بأمريكا منذ سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي حيث انخفضت بنسبة 17% الأسبوع الماضي إلى ما يقل قليلاً عن 290 ألفاً.

ويعد ذلك أقل إجمالي أسبوعي منذ سبتمبر/أيلول، وفقا لتحليل لرويترز لبيانات الولايات والمقاطعات.



وانخفضت الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" بنسبة 1.3% إلى 4756 في الأسبوع المنتهي في 9 مايو/أيار، وهو أقل عدد وفيات في أسبوع منذ يوليو/تموز.

وتم تطعيم أكثر من ثلث سكان البلاد بشكل كامل حتى الأحد وتلقى 46% جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد-19"، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

لكن معدل التطعيمات يتباطأ لمدة 3 أسابيع متتالية، وفي الأيام السبعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة في المتوسط مليوني جرعة لقاح يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن الأسبوع السابق ويمثل أكبر انخفاض تحت قيادة إدارة بايدن.