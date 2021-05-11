شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 فوائد للجرى ليلا.. يقاوم الأرق ويحرق سعراتك الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجرى أو الركض أحد أفضل الخيارات الرياضية الهامة للحفاظ على نشاطك وصحتك، فهو يسهم فى فقدان الوزن وتقوية جهاز المناعة ويساعد على تخفيف التوتر، حيث ينصح الأشخاص بممارسة الجرى لمدة 30 دقيقة يوميًا.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Bold sky، فهناك فوائد هامة للركض ليلاً، خاصة للذين لم يتمكنوا من الجري صباحا بسبب مهام العمل .

ومن أبرز فواىد الركض ليلا ما يلى:

1.تخفيف التوتر

الركض يساعدك على تخفيف التوتر، لانه يعمل على إطلاق مادة الإندورفين، وهي المواد الكيميائية التي تعزز الشعور بالراحة، مما يؤدي إلى الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية، لذا فإن ممارسة الركض في الليل، تعزز على احترام الذات وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.

2.تعزيز النوم بشكل أفضل

يعد الركض في الليل، خطوة هامة للتغلب على الأرق والنوم بعمق وتقليل عدد المرات التي تستيقظ بها في الليل، وبالتالي تحسين حالتك المزاجية باليوم التالى.

3.تحنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية

الجرى ليلا يساعدك فى التغلب على ارتفاع درجات الحرارة صباحا، وبالتالي تتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة للجلد.

4. ممارسة الرياضة فى وقت أطول

لم تتمكن من ممارسة الرياضة جيدا فى الصباح لرغبتك فى الذهاب مسرعا للعمل، لذا قد يمكنك الركض ليلا بالحصول على وقت أطول لممارسة الرياضة والاستفادة القصوى منها على صحتك.

يساعدك الركض ليلا فى حرق السعرات الحرارية التى تناولتها على مدار اليوم، مما يسهم فى إنقاص وزنك.

6.يمنحك المزيد من النشاط في اليوم التالي

يسهم الركض الليلي فى تخفيف مستويات القلق ومنح الشخص الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية وبالتالى يستيقظ فى اليوم التالي وهو يشعر بالنشاط البدني والحيوية.