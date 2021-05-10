شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وطرق الوقاية من عدوى الفطريات السوداء المصاحبة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ العديد من الأطباء من عدة مستشفيات في دلهي بالهند زيادة عدد حالات الإصابة بالفطريات السوداء، والتي تسمى علميًا بـ داء الفطريات في مرضى كورونا، وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفطريات المخاطية أو عدوى "الفطريات السوداء" لدى الناجين من فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة الهندية وفقا لموقع "on my health"إرشادات قائمة على الأدلة لفحص هذا المرض وتشخيصه وإدارته، وربط خبراء الرعاية الصحية هذه العدوى بـ فيروس كورونا لأن هناك العديد من المرضى الذين كانوا يعانون من عدوى فطرية سوداء في مرحلة الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض تحذيرية

- حمى

- صداع الراس

- سعال

- ضيق في التنفس

- القيء الدموي

- تغيير الحاله العقلية



مصابين الفطر الأسود

اجراءات وقائية

- استخدم الأقنعة إذا كنت تزور مواقع بناء مغبرة.

- ارتدِ أحذية وسراويل طويلة وقمصانا طويلة الأكمام وقفازات أثناء التعامل مع التربة (البستنة) أو الطحالب أو السماد الطبيعي.

- حافظ على النظافة الشخصية.

احتياطات مواجهة عدوى الفطريات السوداء

- السيطرة على مرض السكري والحماض الكيتوني السكرى.

- تقليل الستيرويدات (إذا كان المريض لا يزال قيد التشغيل) بهدف التوقف بسرعة.

- توقف عن تناول الأدوية المعدلة للمناعة.



جهاز السكرى