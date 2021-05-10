"الصحة العالمية" عن سلالة كورونا الهندية: مثيرة للقلق العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها صنّفت متحوّرة الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" المكتشفة في الهند "بي.1.617" بأنها "مثيرة للقلق"، خصوصاً بسبب قدرتها على التفشي بشكل أكبر.

وقالت الطبيبة ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة "كوفيد-19": "هناك معلومات تفيد بأن (بي.1.617) أكثر قدرة على التفشي"، كما وعناصر تدفع إلى الاعتقاد بأنها قادرة بدرجة ما على مقاومة اللقاحات، و"بالتالي قرّرنا تصنيفها متحوّرة مثيرة للقلق على مستوى العالم".

وأوضحت فان كيركوف أن تفاصيل إضافية ستنشر الثلاثاء في التقرير الوبائي الأسبوعي للوكالة الأممية، لكن الأمر يتطلّب الكثير من الأبحاث حول المتحوّرة "لمعرفة كمية الفيروس المنتشر" وأيضاً مدى قدرته على الحد من فاعلية اللقاحات.

وشددت على "عدم وجود ما يوحي في الوقت الراهن بأن تشخيصاتنا، وأدويتنا ولقاحاتنا غير مجدية، وهذا أمر مهم".

وأكدت ضرورة مواصلة التقيّد بالتدابير الصحية على غرار التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، والحد من الاختلاط.

وتابعت فان كيركوف: "سوف نرى مزيداً من المتحوّرات المثيرة للقلق ويجب أن نفعل كل ما بالإمكان للحد من التفشي، والحد من الإصابات، وتجنّب العدوى والحد من خطورة المرض".

تعد هذه المتحوّرة أحد أسباب اكتساح الجائحة للهند التي تعتبر حالياً أكبر بؤرة وبائية في العالم، لكنها ليست السبب الأوحد.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تسجّل يومياً أربعة آلاف وفاة بـ"كوفيد-19" في الهند حيث ناهزت الحصيلة الإجمالية 250 ألف وفاة.

ويعتبر خبراء كثر أن هذه الحصيلة أدنى بكثير من الرقم الحقيقي، مشيرين خصوصاً إلى البيانات الواردة من محارق الجثث.

والضحايا غير المسجلين كثر، إذ أن الطفرة الوبائية الحالية تخطّت المدن الكبرى واتّسعت رقعتها إلى مناطق ريفية مستشفياتها قليلة ونادرا ما تحدّث سجلاتها.