شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السرطان فى حالة بدء تلقى العلاج الكيميائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج الكيميائي نوع من علاج السرطان يعمل عن طريق استخدام الأدوية القوية لإبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السرطانية التي تنمو وتنقسم بسرعة أكبر من العديد من أنواع الخلايا السليمة، ومع ذلك لا يزال من الممكن أن يستهدف العلاج الكيميائي الخلايا السليمة التي تنقسم أيضًا بسرعة تتضمن بعض الأمثلة خلايا في الجهاز الهضمي وجهاز المناعة وبصيلات الشعر.

عندما يحدث هذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل انخفاض المناعة وتساقط الشعر والغثيان أو القيء، هناك بعض الاحتياطات التي يمكن لمريض السرطان اتخاذها للحد من الآثار الجانبية والمساعدة في جعل العلاج أكثر أمانًا وفقا لتقرير لموقع healthline.

نصائح لمرضى السرطان أثناء العلاج الكيميائيـ تجنب ملامسة سوائل الجسم بعد العلاج

يخرج الجسم أدوية العلاج الكيميائي خلال 48 إلى 72 ساعة بعد العلاج لهذا السبب، من الممكن أن تتواجد هذه الأدوية في سوائل الجسم المختلفة، بما في ذلك البول والبراز والقيء خلال هذا الوقت، نظرًا لأن أدوية العلاج الكيميائي يمكن أن تؤثر على الخلايا السليمة، فإن ملامستها لسوائل الجسم المختلفة يمكن أن يكون ضارًا لك أو للآخرين لهذا السبب من الجيد تجنب ملامسة سوائل الجسم التي قد تحتوي عليها.

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بعض النصائح لتجنب الاتصال: اغسل يديك وجففهما جيدًا بعد استخدام الحمام أو بعد ملامسة أي سوائل للجسم قد تحتوي على أدوية العلاج الكيميائياغسل المرحاض مرتين بعد استخدام الحمام، وتأكد من أن الغطاء مغلق لمنع تناثر السوائل

اغسل أي ملابس أو أغطية ملامسة لسوائل الجسم على الفور اغسلها بشكل منفصل عن الملابس الأخرى ، واستخدم الإعداد الدافئ في الغسالة ومنظف الغسيل العادي.

في حالة التقيؤ ، نظف أي أوعية أو مناطق متسخة بالماء الدافئ والصابون وجففها جيدًا.

تجنب إرهاق نفسك

من الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي الشعور بالتعب أو الإرهاق لهذا السبب، من المهم ألا تفرط في إرهاق نفسك حتى لا تصاب بالإرهاق.

تتضمن بعض الطرق المحتملة للقيام بذلك ما يلي:

حاول أن تنام 8 ساعات على الأقل كل ليلة، قد يكون من المفيد أيضًا أن تأخذ قيلولة قصيرة على مدار اليوم ، إذا لزم الأمر.

تواصل مع أحبائك للحصول على المساعدة في الأنشطة اليومية ، مثل المساعدة في الأعمال المنزلية أو أداء المهمات أو توصيلك إلى المواعيد الطبية.

قد يكون من المفيد تقليل ساعات عملك أثناء العلاج الكيميائي.

ترتيب رعاية الأطفال إذا كان لديك أطفال معرفة ما إذا كان يمكنك ترتيب رعاية الأطفال في اليوم الذي تتلقى فيه العلاج الكيميائي وربما لبضعة أيام بعد ذلك.

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التعامل مع أي عدوى العلاج الكيميائي يمكن أن يضعف جهاز المناعة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تجنب الإصابة بالعدوى، مثل

حاول أن تغسل يديك باستمرار بالصابون والماء الدافئ هذا مهم بشكل خاص بعد استخدام الحمام وبعد تناول الأطعمة النيئة وقبل الأكل.

احمل معقم اليدين معك في حالة عدم توفر الماء والصابون. يمكن أيضًا استخدام مناديل التعقيم لمسح الأسطح العامة مثل مقابض الأبواب وأزرار أجهزة الصراف الآلي.

استهدف الابتعاد عن الأشخاص المصابين حاليًا بالعدوى حتى يتحسنوا.

يمكن أن يساعد تلقي لقاح الأنفلونزا في منعك من الإصابة بالأنفلونزا ومع ذلك ، اسأل طبيبك أولاً قبل تلقي أي لقاحات عند تلقي العلاج الكيميائي.

يمكن أن تنتشر الجراثيم بسهولة أكبر في الأماكن المزدحمة ، لذا حاول تجنب هذه الأماكن أثناء العلاج الكيميائي.

استخدم العناية أثناء العناية الشخصية يمكن أن تسمح الجروح والخدوش بدخول الجراثيم إلى جسمك.