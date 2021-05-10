أفكار كعكة عيد ميلاد لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 09:49 مساءً - أعياد الميلاد الأولى لها ذكرى جميلة لكل من الوالدين، وتبدأ الأم في الوقوع في حيرة، هل يجب أن تختار كعكة ذات طابع خاص، أو كعكة مخصصة، أو كعكة مصممة أو مجرد كعكة بسيطة من النكهة المفضلة لطفلك؟ تقدم الشيف هنا مصطفى قائمة من أفضل أفكار كعكة عيد الميلاد الأولى.

كعك عيد الميلاد الأول للأولاد

من الشائع جداً اختيار كعكة زرقاء اللون لطفل رضيع. ولكن يمكنك تخصيص كعكتك وفقاً لموضوع عيد الميلاد أو اختيار تصميم بناءً على شخصية الكارتون المفضلة لطفلك أو البطل الخارق. هنا لدينا بعض الأفكار:

1. كعكة عيد ميلاد

كعكة الطبول

الأولاد الصغار يحبون الكعكة البسيطة ذات الطبقة الواحدة مع أقراص سكرية متعرجة حولها وهي ببساطة ساحرة. قومي بتثبيتها مع ما يصل إلى اثنتين من المصاصات الضخمة أو عيدان الفوندان ولديك كعكة عيد ميلاد مثالية لرجلك الصغير.

2. كعكة أومبير الزرقاء

تورتة عيد الميلاد

كعكات أومبير هي كعكات ذات لون أغمق في الأسفل، ويتحول إلى اللون الأبيض مع انتقالها إلى الأعلى، مما ينتج عنه مظهر ملفت للنظر. يمكنك اختيار اللون المفضل لطفلك، وتصميم الكعكة بتلك الظلال.

3. كعكة شيفرون والشارب

تورتة

هذه كعكة نموذجية للأولاد. يمكن أن تحتوي هذه الكعكة ذات الطبقتين على التعرج الأفقي على الطبقة الأولى والخطوط العمودية في الطبقة العليا، مع وجود قوس في المنتصف وشارب في الأعلى.

4. كعكة ميكي ماوس

كعكة ميكي ماوس

ميكي ماوس القديم الجيد هو رهان آمن لأعياد الميلاد الأولى. اختاري هذه الكعكة المكونة من ثلاث طبقات مع أقراص سكرية حمراء على الطبقة الأولى، والأبيض في الطبقة الثانية، وقومي بتثبيتها بأذني الفأر الأسود فوقها.

5. كعكة الرجل العنكبوت

الرجل العنكبوت

بسيطة وسهلة التحضير كل ما تحتاجه هو كعكة من طبقة واحدة مع شكل الرجل العنكبوت الأحمر في الأعلى وكريمة سوداء للقناع وشبكة العنكبوت. إذا كنت تريدين كعكة سبايدرمان مثالية، فانتقلي إلى كعكة من ثلاث طبقات ذات قاعدة حمراء وشبكة العنكبوت، وطبقة ثانية زرقاء بها مبانٍ سوداء مصنوعة من أقراص سكرية، وطبقة ثالثة مربعة تشبه ناطحة سحاب. يُكمل الرجل العنكبوت، الذي يدور على شبكة الإنترنت، هذه التحفة الفنية.