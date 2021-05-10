"الصحة العالمية" تزف نبأ سارا عن كورونا: الجائحة تتباطأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن العالم يشهد تباطؤا في عدد إصابات ووفيات كوفيد-19.

وأكدت أن هذا الأمر يأتي مع انخفاضات في معظم المناطق لا سيما الأمريكتين وأوروبا وهما أكثر منطقتين تضررتا من الجائحة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة: "لكنه لا يزال تباطؤا غير مقبول مع تسجيل أكثر من 5.4 مليون حالة كوفيد-19 و90 ألف وفاة تقريبا الأسبوع الماضي".

وشددت المنظمة على أن سلالة (بي.617.1) من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في الهند صُنفت على أنها مصدر قلق عالمي.

وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 خلال إفادة صحفية: "نصنفها على أنها سلالة تبعث على القلق على المستوى العالمي.. هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى".