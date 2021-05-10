"الفطر الأسود" يعمق جراح الهند.. عدوى نادرة تسبب الوفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغت الحكومة الهندية الأطباء بأن عليهم البحث عن علامات تشير إلى الإصابة بالفُطار العفني أو (الفطر الأسود) لدى مرضى كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد إعلان مستشفيات عن ارتفاع في الحالات المصابة بهذه العدوى النادرة التي قد تسبب الوفاة.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية التابع للدولة في مطلع الأسبوع إن الأطباء الذين يعالجون مرضى كوفيد-19 ومرضى السكري ومن يعانون ضعفا في جهاز المناعة عليهم أن يلاحظوا الأعراض المبكرة للداء مثل ألم الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف من جهة واحدة من الوجه أو الصداع النصفي أو حدوث تورم أو تنميل أو ألم بالأسنان أو تخلخل الأسنان.

ويرتبط المرض كثيرا بداء السكري ويمكن أن يؤدي إلى اسوداد أو تحول في لون الأنف وتشوش الرؤية أو ازدواجها وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس وخروج دم مع السعال، ويمكن لداء السكري بدوره أن يتفاقم بسبب الستيرويدات مثل عقار ديكساميثازون المستخدم لعلاج الحالات الحادة من كوفيد-19.

ولم تنشر الهند بيانات بشأن الفُطار العفني لكنها قالت إنه ليس منتشرا بصورة كبيرة، وأشارت تقارير إعلامية إلى رصد حالات في ولاية مهاراشترا وعاصمتها مومباي وولاية جوجارات.