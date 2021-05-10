بيانات بريطانية: جرعة واحدة من "أسترازينيكا" تقلل خطر الوفاة 80%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هيئة الصحة العامة ببريطانيا إن بيانات من عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا تظهر أن جرعة واحدة منه تقلل خطر الوفاة بكورونا 80%.

وأضافت أن تحليلها الجديد يظهر أن الحماية من خطر الوفاة التي يوفرها لقاح فايزر وبيونتيك ترتفع من حوالي 80% بعد الجرعة الأولى إلى 97 بالمئة بعد جرعتين.

وسجلت بريطانيا، الاثنين، زيادة طفيفة في الإصابات اليومية بكوفيد-19 لكن الوفيات ظلت منخفضة مع الإبلاغ عن 4 حالات وفاة فقط خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة.

وأظهر الإحصاء الرسمي اليومي أن بريطانيا سجلت 2357 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 1770 في اليوم السابق.