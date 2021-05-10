تحذير طبي.. 19% من مرضى ضغط الدم يتناولون أدوية ضارة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

يقوم مرضى الضغط بتناول الدواء يوميا، لكن بعض المرضى قد يلجأون لتناول أدوية أخرى، الأمر الذي قد يهدد حياتهم.

وطالبت مجموعة من الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بضرورة مراجعة الأدوية التي يتناولونها بشكل روتيني منعاً لتدهور حالتهم الصحية.

حذرت دراسة جديدة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من ضرورة تجنب بعض الأدوية، مثل الإيبوبروفين، والتي قالت إنها يمكن أن تزيد من مشكلة الصحية سوءًا، وذلك وفقاً لموقع “Study Finds” الأمريكي.

ووجدت الدراسة، التي تم إعلان نتائجها في المؤتمر العلمي السنوي السبعين للكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن واحداً من كل 5 بالغين مصابين بارتفاع ضغط الدم يتناول هذه الأدوية.

وأفاد 19% من المشاركين في الدراسة، التي أجريت في معهد “بيث” الطبي الإسرائيلي، والذين بلغ عددهم 27 ألف شخص، بأنهم قد استخدموا واحداً أو أكثر من الأدوية التي تتسبب في رفع ضغط الدم، فيما أكد 4% منهم أنهم يستخدمون عدة أدوية.

كما أشارت 24% من النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم إلى استخدام دواء يؤدي لرفع ضغط الدم وذلك مقارنة بـ 14٪ من الرجال.

ونقل الموقع عن المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور جون فيتاريلو، قوله إن “هناك بعض الأدوية يتم تناولها بشكل شائع للغاية، ولكن قد يكون لها آثار جانبية غير مقصودة تتمثل في رفع ضغط الدم، مما يؤدي لآثار ضارة على صحة القلب”.

وتابع: “يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والوفاة، كما أنه حتى الزيادات الطفيفة فقط في ضغط الدم يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على أمراض القلب والأوعية الدموية، واستناداً إلى النتائج التي توصلنا إليها، فإنه يجب على كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يكونوا أكثر وعياً بشأن فكرة استخدام أدوية متعددة”.

وأشار الموقع إلى أن حوالي 9% من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب، كما يتناول 8% منهم الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين.

وهناك 2٪ آخرين يتناولون المنشطات للتغلب على أمراض مثل النقرس، أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

كما ربط الباحثون أيضاً بين بعض الأدوية الأخرى وارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك مضادات الذهان، وبعض موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، ومزيلات الاحتقان الشائعة.