"الشمس الحضرية".. وداعا قيود كورونا بالأماكن العامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصور مكانا أفضل في الهواء الطلق ومحاطا بأشخاص آخرين حيث يمكننا التواصل مجددا مع الحياة والعالم والأشخاص الآخرين، بمزيد من الطبيعية.

وذلك بعد أشهر طويلة من القيود، وإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي غيرت أسلوب معيشتنا بشكل جذري.



ويرى المصمم الهولندي الشهير دان روسيجار أن هذا الموقع سيقع في وسط مجموعة من المنشآت التكنولوجية المماثلة لأعمدة الإنارة الكبيرة للشوارع المستلهمة من ضوء الشمس والمدعومة من الأبحاث العلمية التي تظهر أن الأشعة فوق البنفسجية يمكنها تنظيف البيئة بنسبة 99.9% من فيروس كورونا المستجد.





ويطلق على هذه المنشآت "الشمس الحضرية" أو "الشمس الصناعية" والتي يطورها فريق من المصممين والمهندسين في ستديو "روسيجارد" وهو معمل للتصميم يسعى لتحسين الحياة في المحيطات الحضرية من خلال التكنولوجيا مع عنصر تخيلي وإبداعي كبير ويجمع بين الفن والعلم.

وحصل هذا الاستديو على العديد من الجوائز الدولية وتعد بعض المشروعات الأكثر نجاحا له "ووترليخت"، وهو فيضان افتراضي لإظهار قوة المياه، ومشروع "سموج فري" ، أول مشروع لتنقية الهواء والذي يتخلص من الجسيمات الضارة ، ومشروع "سمارت هايوواي" وهي طرق سريعة تشحن نهارا لكي تضئ ليلا ، ومشروع "سبيس ويست لاب" وهي منشأة تصور الحطام الفضائي.

التطهير المشرق والإبداعي

وقدم ستديو (روسجارد) (www.studioroosegaarde.net)، مؤخرا نموذجا لهذا النظام بهدف تطهير الأماكن العامة من فيروس كورونا المستجد من أجل تسهيل لقاءات البشر في محيط آمن في مدينة روتردام في هولندا حيث يقع مركز الابتكار.

وقام المصمم وفريقه الذي انضم إليه خبراء خارجيون ومستشارون علميون من هولندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان في عام 2019، بتحدي اكتشاف كيفية استخدام الضوء لمكافحة الفيروس وكذلك تحسين رخائنا.

ويتألف نظام "الشمس الحضرية" من جهاز باعث للأشعة فوق البنفسجية بطول محدد ومصباح باعث للضوء، في مكان عام على ارتفاع عشرة أمتار فوق مستوى سطح الأرض.





وكشف مبدعو هذا النظام أن الأشعة فوق البنفسجية التي تبعثها هذه المنشأة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، التي تتواصل مع هذه الأشعة الكهرومغناطيسية لتشكل "مساحة نقية" في الهواء الطلق في نطاق عمل "الشمس الصناعية".

وكشف الاستديو أن "هذه المنشآت تبعث أشعة فوق بنفسجية لا ترى بالعين المجردة" بجانب ضوء مرئي.

وأفاد: "عندما تضاء في المساء، تكسب المنشأة هيئة شمس صغيرة تلمع في الظلام على بعد أمتار قليلة من المنشأة لتبعث ضوءا خفيفا وإضاءة دائرة كبيرة على الأرض، بينما تقتل الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية الجراثيم".





وأكد أن الأشعة فوق البنفسجية تقضي على الفيروس في البيئة وتبقى الأسطح والهواء في نطاق الدائرة المضاءة على الأرض، نظيفة من الجراثيم.

وأكد استوديو (روسجارد) لوكالة (إفي) أن مشروع "الشمس الحضرية" يصدر دائرة كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية بطول 222 نانومتر في الأماكن العامة، وتعد هذه الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية.

طبقة حماية إضافية

وتعمل "الشمس الحضرية" كطبقة إضافية للحماية والتي ستنضم إلى الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتهدف، وفقا لروسجارد، لمنح الأمل ومواجهة التأثير السلبي للعزلة الاجتماعية من أجل تحسين اللقاءات الثقافية والفعاليات الرياضية والأنشطة في الأماكن العامة وفناءات المدارس".

ويعتمد العلم وراء مشروع "الشمس الحضرية" الذي قدم شعاره بجانب مشروع جسر ايراسموس في روتردام والذي تستوفي أشعته فوق البنفسجية معايير الأمان الدولية والمحددة من هيئة رسمية، على أبحاث علماء في جامعتي كولومبيا الأمريكية، وهيروشيما اليابانية.

وتظهر هذه الأبحاث أن الأشعة فوق البنفسجية بطول 222 نانومتر يمكن أن تقلل وجود الفيروسات والتي تشمل عدة سلالات لفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا بنسبة 99.9% دون تأثيرات ضارة.





وقال الخبراء في (روسجارد) "رغم أن الأشعة فوق البنفسجية التقليدية بموجات بطول 254 نانومتر تعد ضارة، فإن هذه الأشعة بطول 222 نانومتر تعتبر آمنة سواء للأشخاص أو الحيوانات، وفقا لهذه الدراسات العلمية.

وقال دان روسجارد: "عالمنا مليئ بالملصقات التي تطالبنا بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.. فجأة بات التحية بالأيدي يثير الخوف"، واعتبر أن هذا المشروع يمثل دليلا على إمكانية "تصميم عالمنا الجديد وخلق أماكن أكثر أمانا لتجمعنا وتواصلنا".

ويرى بعض العلماء المشرفين على المبادرة أنها واعدة مثل كارلو دي اليسيو رئيس العمليات في مشروع (ميج ساينس) والأستاذ في كلية الفنون التطبيقية في ميلانو بإيطاليا الذي يرى أن المحاكاة الافتراضية تؤكد تأثير إيجابي لمشروع "الشمس الحضرية" على تقليل فيروس كورونا المستجد الذي ينتقل عبر الهواء في الأماكن العامة.

بينما يرى الأستاذ كارل ليندن المتخصص في تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية والعضو المؤسس في الجمعية الدولية للأشعة فوق البنفسجية في ولاية كولورادو الأمريكية أن مشروع "الشمس الحضرية سيجعل من الاستمتاع بالأماكن العامة أكثر أمانا".