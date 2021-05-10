دراسة أمريكية تكشف "سر العمر الطويل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية أن قراءة الكتب بأنواعها المختلفة، هي سر التمتع بحياة وعمر طويل.

نبحث جميعاً عن طرق للعيش حياة أكثر سعادة وصحة، بممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام الصحي، ولكن الأمر الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن عادة القراءة يمكن أن تضيف سنوات أكثر إلى متوسط العمر المتوقع بشكل عام.

وعلى الرغم من فوائد القراءة المعروفة بشكل عام، فإن فريق من الباحثين من جامعة ييل في نيو هافن بولاية كونيتيكت الأمريكية، دعموا ارتباط الكتب ارتباطاً مباشراً بعيش حياة أطول، بدراسة تقول إنها إكسير للحياة

اكتشف الباحثون الأمريكيون كيف يعيش القراء، بغض النظر عن جنسهم وأنماط حياتهم، لمدة عامين أطول من أولئك الذين لا يقرؤون مطلقاً، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي.





وفحص البحث المنشور في مجلة Social Science & Medicine الأكاديمية، عينة من 3635 متطوعاً ممن فوق سن الـ50 عاماً، وقسمهم إلى 3 مجموعات، أولئك الذين لم يقرأوا الكتب، وأولئك الذين أمضوا من ساعة إلى 3 ساعات ونصف الساعة في القراءة، والمتحمسين والمحبين للكتب بقراءة أكثر من 3 ساعات ونصف في الأسبوع.

تابع الباحثون مع كل مجموعة من المشاركين لمدة 12 عاماً، ووجدوا باستمرار أن كلا المجموعتين من محبي القراءة تعيش لفترة أطول من غير القراء.





وتبين أن أولئك الذين يقرأون لمدة 3 ساعات ونصف في الأسبوع لديهم فرصة أقل بنسبة 17% للوفاة في الـ12 سنة القادمة، و23% أقل من أولئك الذين يقرؤون لأكثر من 3 ساعات ونصف الساعة.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا العمر الطويل ينطبق على جميع المشاركين في القراءة، بغض النظر عن العرق والجنس والثروة وعوامل التعليم, وباختصار، للعيش لفترة أطول يتطلب نصف ساعة من القراءة اليومية.



