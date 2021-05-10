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القاهرة - سامية سيد - يتحقق تحليل الأجسام المضادة لفيروس غرب النيل من الأجسام المضادة التي تتطور عندما تصاب بفيروس غرب النيل، وهي عدوى فيروسية تصيب الطيور عادة ثم ينتشر الفيروس عندما تلدغ البعوضة طائرًا مصابًا ثم تلدغ إنسانًا وقد تنقل الأم المصابة الفيروس إلى جنينها أثناء الحمل أو إلى رضيعها أثناء الرضاعة الطبيعية، كما قد يصاب بعض الأشخاص بالفيروس من الدم أو الأعضاء المصابة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يطلب الطبيب تحليل الأجسام المضادة لفيروس غرب النيل، وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

وفيروس غرب النيل يحدث بشكل أكبر خلال الصيف والخريف، وحوالي 80٪ من المصابين بالعدوى ليس لديهم أي أعراض لكن الفيروس يمكن أن يسبب:

القيء والغثيان

-الصداع

-آلام الجسم

-تضخم الغدد الليمفاوية

-الطفح الجلدي

تشمل الأعراض الأخرى النادرة ما يلي:

-ضعف العضلات

-فقدان البصر

-تيبس الرقبة والصداع

-ارتفاع في درجة الحرارة

-الارتباك

-التشنجات

-الغيبوبة

-الشلل والتنميل

إذا كنت مصابًا بفيروس غرب النيل فإن جهازك المناعي يصنع أجسامًا مضادة له هذه الأجسام المضادة مصممة لتدمير الفيروس.

يبحث اختبار الأجسام المضادة لفيروس غرب النيل عن هذه الأجسام المضادة في دمك إذا كان لديك ، فهذا يعني أنك مصاب بعدوى.

لماذا يطلب الطبيب اختبار فيروس غرب النيل؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا اشتبه مقدم الرعاية الصحية في إصابتك بفيروس غرب النيل للأسباب التالية:

- لدغتك بعوضة.

-تظهر عليك أعراض فيروس غرب النيل.

- لمست طائرًا ميتًا.

قد تحتاج أيضًا إلى الخضوع للاختبار إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس بعد الحصول على نقل دم أو عضو متبرع به.

قد تحتاج النساء المرضعات أو الحوامل إلى الاختبار إذا اشتبه مقدم الرعاية الصحية في احتمال إصابتهن بفيروس غرب النيل.

معظم الناس لا يحتاجون إلى علاج من فيروس غرب النيل – ما عدا فقط أولئك الذين يعانون من أعراض خطيرة للغاية.