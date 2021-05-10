أفكار لتسلية الأطفال في العطلة الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - يذهب العديد من الأطفال في الصيف إلى المخيم، أو يزورون الأقارب، أو يلتحقون بفصول دراسية خاصة، لكننا في زمن الكورونا مقيدون في التحرك مع المجموعات، وهذا يستوجب ابتكار بعض الأنشطة لإبعاد الملل، إليكم بعض الأفكار التي يمكنكم القيام بها مع الأطفال في الصيف كالآتي.

1- استكشفوا المدينة وما حولها

النزهة في الطبيعة

النزهة في الطبيعة مهمة لجميع الأطفال، حيث الهواء النقي وممارسة الرياضة تعرفوا على ما يمكن لأطفالكم اكتشافه حول المنطقة المحيطة بمنزلك، وربما كانت رحلات البر في الخليج، مناسبة للأطفال في طقسنا، الذي يكون بارداً ليلاً.

2- اصنعوا أشكالاً على صخرة

اصنعوا أشكالاً على صخرة

يمكن إحضار صخرة، ووضعها في حديقة البيت، ليس شرطاً أن تكون كبيرة، لكن لها سطحاً أملس وبعد غسلها وتجفيفها، يمكن تزيينها بالطلاء أو الجليتر أو الرغوة اللاصقة أو عيون googly أو كل ما يمكنه تحويل الصخرة إلى شكل ملون من إبداع أيديهم الصغيرة.

3 - شاهدوا النجوم

شاهدوا النجوم

الصيف هو الوقت المثالي لمشاهدة النجوم. وفي أجواء الخليج الحارة، يفكر معظم الآباء باقتناء تلسكوب صغير في المنزل، فهو يسلي الأطفال خصوصاً إذا تعرفوا من خلال القراءة على بعض الأبراج ومواقع الكواكب، هذا سيجعل الأطفال يفخرون بأنهم عباقرة.

4. مراقبة الطقس

مراقبة الطقس

قوموا بتخصيص زاوية صغيرة في البيت لدراسة الطقس واتجاه الرياح ودرجة الحرارة. علّموا الأطفال رسم هذه النقاط، وبمرور الوقت سيدركون كيف يتغير الطقس في منطقتهم. قارنوا الملاحظات مع أطفال أبناء العمومة مثلاً الذين يعيشون في مدينة مختلفة.

5. شاهدوا الأفلام

عادة ما تكون الأفلام موجودة على أقراص DVD ولا تزال تشكل طريقة مثيرة لقضاء فترة ما بعد الظهيرة، عندما يكون الجو حاراً جداً بحيث لا يمكن تشغيلها في الخارج. الفشار وعصير الليمون يكملان جلسة لا تُنسى.

6. قوموا بزيارة المكتبة

زيارة المكتبة

تحتوي معظم المكتبات المحلية على برامج قراءة صيفية ودورات خاصة للحرف اليدوية وعروض الدمى ونوادي المراهقين وأشياء ممتعة أخرى يتم تنظيمها خصيصاً لفصل الصيف. اسألوا عن البرنامج في مكتبة بالقرب منكم.

7. بناء ليغو

بناء ليغو

يمكن للأطفال بناء مشاريع حرة أو قطع فنية حديثة. من الليغو تحداهم لبناء مركبة فضائية أو مصنع أو إنسان آلي، لا توجد تعليمات ضرورية هنا.. فقط امنحوهم قطع الليغو والمكان المناسب، ودعوهم يقضوا أجمل أوقاتهم.

8. جربوا الطبخ

تجربة الطبخ

حتى الأطفال الصغار جداً يمكنهم تجربة الطهو أو الخبز. حيث يمكنهم المساعدة في تجهيز المكونات، ووضعها على طاولة المطبخ، يمكن للأطفال الأكبر سناً الطهو على الموقد أو استخدام الفرن. حيث تعد المساهمة في الوجبة العائلية تجربة مفيدة للغاية للأطفال من جميع الأعمار. وكلما تعلموا كيفية القيام بذلك، زادت قدرتهم على المساعدة بشكل منتظم.

9 - العبوا في التراب

اللعب في التراب

هذه اللعبة فوضوية، لكن هناك بحثاً يقول إنها مفيدة جداً للأطفال، فالحفر والتكديس وصنع الخنادق هي متعة. لها علاقة بالاستكشاف، وإيجاد حلول للمواقف الصعبة.

10. اصنعوا الحصون

اصنعوا الحصون

بغض النظر عن عمرك، إلا أن صنع الحصون في البيت باستخدام الوسائد والبطانيات ووسائد الأريكة فيه الكثير من المرح للأطفال؛ إذ تعلمهم هذه اللعبة، فكرة العيش في أمان. "الخليج 365" وطفلك اختارت هذه الألعاب للأطفال، كي يستمتع معهم الآباء، ويبعدون عنهم الملل في العطلة الصيفية.

11.اكتشفوا الألعاب القديمة

العودة إلى الألعاب القديمة

عادة ما ينسى الأطفال ألعابهم القديمة؛ لأن أغلب الأمهات يجمعنها في صندوق، ويضعنها في مكان مختلف، أخرجوها وضعوها بين أيديهم، وشاهدوا رغبتهم للعب فيها مرة أخرى. ويمكنهم أيضاً التبرع بها للآخرين.

12. العب ألعاب الطاولة

لعب الطاولة

هذا النشاط جيد لأي وقت من السنة. خصوصاً إذا كان لديك أكثر من طفل مع أصدقاء قريبين منك، فإن تشجيعهم على لعب ألعاب الطاولة معاً مفيد لتسليتهم غالباً. وغالباً ما يكون لديهم صبر أكبر مع بعضهم البعض للجولات المتكررة من نفس اللعبة، ويفضل أن ينضم الآباء إليهم في أوقات فراغهم.