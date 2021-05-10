كيف تجعلين ولادتك سهلة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - هناك العديد من الطرق لضمان سهولة المخاض والولادة، وتبدأ جميعها تقريباً قبل حدوث الانقباضات. فيما يلي 7ستة أشياء ينصح بها الدكتور فواز إدريس، استشاري في أمراض النساء والولادة والحمل الحرج، وطب الأجنة، في مركز هيلث بلاس للإخصاب في جدّة، لتجعلي ولادتك أكثر سهولة.

د. فواز إدريس

1 - ثقفي نفسك من مصادر موثوقة

ثقفي نفسك

ابحثي دائماً عن معلومات من مواضيع في مواقع موثوقة، أو كتب مفيدة، بحيث تستوعبين كل المعلومات التي تخص فترة الحمل والولادة، لأنك في هذه الفترة ستسمعين الكثير من الإشاعات والأفكار المغلوطة عن هذه المرحلة.

2. ابحثي عن الطبيب المناسب

الطبيب المناسب

أي الطبيب الذي ترتاحين إليه وتثقين به ويكون تواصلك معه أسهل، فهذه العلاقة بينك وبين الطبيب، تحد من خوفك وقلقك حول عملية الولادة. لأنه سيتواصل معك بمرونة منذ بداية الحمل، ويشرح لك كل خيارات الولادة، بحيث لا يفاجئك أي إجراء يتخذه.

3. اجعلي طعامك جيداً وصحياً في الوقت نفسه

تناولي طعاماً صحياً

التغذية هي إحدى أفضل الطرق، التي يمكن للمرأة أن تهيئ نفسها من خلالها لولادة سلسة وصحية، فإن تناول كميات وفيرة من البروتين والخضار الورقية الخضراء وتقليل السكر يمكن أن يقلل مخاطر الحالات المرتبطة بالحمل، من الأطعمة التي ينصح بتناولها هو التمر، فهو يمدك بالفيتامينات والمعادن، ويمنع الإمساك.

4. حافظي على لياقتك

حافظي على لياقتك

أي كوني نشيطة لتتجنبي زيادة الوزن، فهذا يرفع من قدرتك على التحمل ويحسّن مزاجك. كما تعتبر يوجا ما قبل الولادة رائعة لتقليل التوتر في الحوض وأسفل الظهر، وهي فرصة لممارسة استخدام العقل والتنفس للحفاظ على الراحة أثناء الولادة.

5. ضعي خطة للولادة

خططي للولادة

بهذه الخطة ستكونين مستعدة بشكل أفضل ليوم الولادة. حددي حتى التفاصيل، ومنها إذا كنت ترغبين بأن يقطع شريكك الحبل السري للمولود، وإن كنت ستلدين باستخدام حقنة الإيبيدورال، إنها فرصة لتخبري الطبيب بكل ما يدور في رأسك. فهذا الوضوح يساعدك في اتخاذ أي قرارات أثناء ولادتك وستشعرين بأنها أقل إرباكاً، بحيث تتجاوزين الأفكار التي لا داع لوجودها.

6. خذي دروس ما قبل الولادة

خذ حصص ما قبل الولادة

لا تزال فصول ما قبل الولادة هي المعيار الذهبي الذي يمدك بكل المعلومات عن المخاض والولادة، ما يجعل العملية برمتها تجربة أفضل بكثير. يمكن أن يمنحك أيضًا الفرصة لمقابلة عائلات أخرى في نفس المرحلة التي أنت فيها، وغالباً ما تُطرح أسئلة قد لا تفكرين فيها مع زوجك أو والدتك.

7. حافظي على حركتك

تحركي قبل الولادة

بغض النظر عن مكان ولادتك، فلا تعتتقدي أنه عليك الاسترخاء طوال الوقت، فإذا كنت مثلاً تنتظرين في غرفة الولادة في المستشفى، فالسرير ليس هو المكان الأفضل أو الوحيد للولادة بل استمري في الحركة. واستخدمي الدش أو الحمام أو كرة الولادة للرياضة.