5 هدايا عيد الفطر للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 04:38 مساءً - عيد الفطر، المعروف أيضاً باسم العيد فقط، هو عيد إسلامي يصادف نهاية شهر رمضان، شهر الصيام الإسلامي، تستمر الاحتفالات ليوم أو يومين أو ثلاثة، ويهنئ جميع الأشخاص بعضهم البعض بعيد مبارك أو عيد سعيد، تختلف الاحتفالات باختلاف البلد، ولكنها تشمل التجمعات لمشاهدة الهلال الجديد، وتزيين المنازل من الداخل والخارج، والزيارات العائلية، وتناول الأطعمة الحلوة الخاصة، ومعارض الأحياء، وزيارة مدن الملاهي، وارتداء ملابس جديدة وتقديم الهدايا واستلامها، لذلك يقترح الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية ٦ أفكار لهدايا عيد الفطر للأطفال.

هدايا للأطفال

يحب كل طفل تلقي هدايا العيد، من الألعاب إلى الألغاز.

مجسم برج خليفة

برج خليفة

يمكن لأطفالك بناء نموذجهم التفصيلي لأطول ناطحة سحاب في دبي، يبلغ ارتفاع النموذج أكثر من 15 بوصة، وهو أطول نموذج معماري موجود.

مسجدي الأول

مسجد

اقضي الوقت مع أطفالك من خلال بناء حصن وتخصيصه في غرفة المعيشة، لن تحبي النتيجة النهائية فحسب، بل ستستمتعين أيضاً بالعملية.

الأبجدية العربية

ساعدي أطفالك الصغار على صقل مهاراتهم في اللغة العربية من خلال كتاب ملون، الذي يضم رسوماً توضيحية ورسومات لمساعدة القراء على تسمية الأشياء باللغة العربية.

ملابس العيد

ملابس العيد

اجعلي أطفالك يبدون بمظهر أنيق مع مجموعة من ملابس الأطفال القطنية المريحة ذات الألوان المبهجة؛ لتخلق البهجة على طفلك.

دمية الأميرة ياسمين

دمية

مستوحاة من فيلم الحركة الحية "علاء الدين"، ستقدمين دمية الأميرة ياسمين هدية العيد المرغوبة لطفلك الملاك.