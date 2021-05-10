صحة ورشاقة

عن طريق الخطأ... إيطالية تتلقى 6 جرعات من لقاح فايزر

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محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس عن طريق الخطأ.

 

ووضعت الشابة تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط البلاد لكنها بصحة جيدة، كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (إجي).

 

فقد ارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، وبدلا من حقن جرعة واحدة للشابة البالغة من العمر 23 عاما، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقا للمصدر نفسه.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح فايزر/بايونتيك في ما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند أربع جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات ست جرعات.

 

وتم الإبلاغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح فايزر/بايونتيك في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإسرائيل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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