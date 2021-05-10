شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خرافات عن لقاحات كورونا يجب التوقف عن تصديقها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة كورونا، وتزايد أعداد الحالات وعدد الوفيات كل يوم، منحت إدارة الغذاء والدواء (FDA) تصريح بالاستخدام الطارئ لعدد من اللقاحات ولسوء الحظ، فإن هذه الأخبار السارة قد تضاءلت قليلاً بسبب أساطير لقاح فيروس كورونا التي بدأت تنتشر على الإنترنت والدوائر الاجتماعية وقد حان الوقت لإغلاقها.

ووفقًا لموقع Well + Good ، قالت جيسيكا مالاتي ريفيرا، عالمة أوبئة الأمراض المعدية، إن المواطنين أعربوا عن شكوكهم بشأن التطعيم بسبب المعلومات المضللة عن اللقاح، ولقد خلق مناهضو التطعيم شائعات ونظريات مؤامرة حول اللقاح.





اللقاح لا يتتبعك

انتشرت الشائعات منذ شهور بأن اللقاح سيُدخل رقاقات دقيقة بقصد تتبع الأشخاص، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق.

اللقاح لا يغير الشفرة الوراثية

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات هو أنه يغير الحمض النووي للأشخاص، هذا خاطئ تمامًا - وسوء فهم للعلم وراء فعالية اللقاح.

ويعتقد الناس أن كلمة mRNA تعني أنها ستغير الشفرة الجينية، لكن هذا غير ممكن، يقوم الحمض النووي بتكرار المعلومات الجينية الخاصة بك وتخزينها، بينما يقوم الحمض النووي الريبي بتحويل المعلومات الجينية لبناء البروتينات، ولا علاقة لـ RNA بتغيير الحمض النووي. لذا فإن المخاوف من وجود نوع من التأثيرات المتغيرة على أجساد الناس بشكل دائم غير صحيحة.

لقاح كورونا لا يسبب العقم

تم تداول معلومات للخوف من لقاح كورونا لأنه يسبب العقم ونشأت شائعات خطأ أن اللقاح يحتوي على مكونات يمكن أن تدرب الجسم على مهاجمة البروتين الذي يساعد في نمو المشيمة، وفقًا لـ جيسيكا مالاتي ريفيرا، عالمة أوبئة الأمراض المعدية، لم يتم العثور على العقم في أي من البيانات.

اللقاحات آمنة للحوامل

قال مدير مركز السيطرة على الأمراض CDC روشيل والينسكي: "يوصي مركز السيطرة على الأمراض بتلقي الحوامل لقاح فيروس كورونا".

المناعة ضد كورونا مباشرة لا تظهر بعد أخذ اللقاح

وفقًا لسوزان فام، دكتوراه في الطب،FAAP ، المدير الطبي لفريق الاستجابة كورونا في مستشفى Weiss Memorial في شيكاغو، إن الناس ليسوا محصنين بعد أخذ اللقاح ويستغرق الأمر وقتًا حتى يطور الجسم المناعة بعد تلقي اللقاح، وتبدأ المناعة في الظهور بعد سبعة أيام على الأقل من الجرعة الثانية ، وتتطور المناعة بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية بفاعلية 94.5٪.

نظرًا لأن المناعة لا يتم تطويرها على الفور، فمن الضروري أن يستمر الأشخاص في ممارسة إرشادات أمان فيروس كورونا الخاصة بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التزام التباعد الاجتماعى، وارتداء الأقنعة ، وغسل الأيدي.

تناول مسكنات الألم قبل الحصول على اللقاح يؤثر على الاستجابة المناعية

كما هو الحال مع العديد من اللقاحات فإن الآثار الجانبية الخفيفة مثل الألم في موقع الحقن والصداع شائعة ، وقد أوصى بعض الخبراء بتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية قبل التطعيم مباشرة، لكن الخرافات حول تناول هذه الأدوية غير صحيحة فالمسكنات قبل الحصول على لقاح لا تتداخل مع فعاليته .