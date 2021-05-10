شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات علاجية للتعامل مع الذبحة الصدرية أبرزها مضادات الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع health line الطبى، إن أعراض الذبحة الصدرية غير المستقرة تأتى بآلام فى الشريان التاجى فى منتصف الصدر، ولكنها تظهر مع ارتفاع المجهود البدنى وتختفى مع الراحة، موضحا أن الألم فى حالات الذبحة المستقرة من الممكن أن يستمر 5 دقائق وينتهى.

وأضاف الموقع ، أن الذبحة الصدرية من الممكن علاجها فى المنزل بخطوات علاجية محددة يقوم بها المريض قبل الوصول إلى الطبيب المختص لمحاولة إنقاذ الحالة من أى مضاعفات ومن أبرزها :

1 تناول مضادات الصفائح الدموية مثل الأسبرين .

2 أدوية مضادات الكوليسترول الضار .

3 تناول موسعات الشريان التاجى لمنع انسداد الشرايين .

4 ضبط ضغط الدم والسكرى فى الدم لأنها تمثل عوامل خطورة.

5 الامتناع عن التدخين والدهون والتى تعتبر من أبرز أسباب الإصابة بالذبحة .

6 ممارسة الرياضة على الأقل المشى يوميا لمدة نصف ساعة.

وأوضح الموقع ، أن العلاج المنزلى لا يكفى فى حالة الشعور بالألم باستمرار ولكنها إسعافات بسيطة لتقليل الأعراض ، ولابد من ضرورة استشارة الطبيب المختص فى حالة الشعور بأى آلام فى الصدر ومعرفة السبب الذى يتنوع ما بين أمراض بالقلب ، أو الصدر ، أو الجهاز التنفسى ، خاصة وأن منطقة الصدر والشعور بألم فيها لا يمكن تحديد ما إذا كانت الأعراض من القلب أو الصدر ، واستشارة الطبيب بصورة عاجلة تساهم فى العلاج وعدم حدوث أى مضاعفات مع أخذ العلاج الدوائى اللازم للحالة ، حتى لا يتعرض المصاب لأى مضاعفات تؤثر على حياته.