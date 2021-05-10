مصر تزود الهند بـ300 ألف عبوة "ريمديسيفير" لعلاج فيرو كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

قالت شركة إيفا فارما للأدوية بمصر إنها وقعت اتفاقا مع السفارة الهندية بالقاهرة لتوريد 300 ألف جرعة علاج من عقار ريمديسيفير إيفا فارما.



وحقق ريمديسيفير الذي ابتكرته شركة جيلياد ساينسز الأمريكية نتائج إيجابية في تجارب على المصابين.

وتعمل إيفا فارما في 41 دولة بأنحاء العالم وتنتج أكثر من 350 ألف عبوة دواء يوميا.

وأشاد السفير الهندي، بحرص الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية المصرية على دعم الدولة الهندية في مصابها الأليم بانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة في بلاده، معرباً عن ثقته في نجاح «ريمديسيفير إيفا فارما» في المساهمة بصورة فعالة في شفاء عشرات الآلاف من المرضى، وتخفيف آلامهم.

ووجه جوبتيه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيههما لكافة الجهات المسؤولة بالدولة المصرية للتعاون مع الهند في مواجهة «مصابها الأليم»، والذي بناءً عليه تم إرسال كميات من الأكسجين الطبي لبلاده، فضلاً عن تعاون شركة «إيفا فارما» مع حكومة بلاده لتلبية احتياجاتها من «ريمديسيفير»، وغيرها من الأدوية والمستلزمات الطبية حسبما سيتفق عليه الطرفين فيما بينهم.

من جهته، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لـ«إيفا فارما»، ثقته في تسريع «ريمديسيفير إيفا فارما» لشفاء الحالات المُصابة بفيروس كورونا، حيث يعتبر حالياً العلاج الأكثر فعالية حول العالم في علاج مصابي كورونا حتى الآن، موضحاً أن هذا الدواء يمنع تكاثر كورونا داخل خلايا الجسم البشري، ويوقف انتشاره، مما سيقلل نسب الوفاة في الهند عقب تناول هذا العقار.

وأعلن «أرمانيوس»، أن الدواء حقق نجاحات كبيرة في دول من مختلف قارات العالم، بعد تصديره لعدد كبير من البلدان، حيث تمتلك «إيفا فارما» حق توفير العقار لـ 127 دولة حول العالم، من بينها مصر.