شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر حول سلالة كورونا بالهند وتصفها بسريعة الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن نوع فيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، والذي ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم، وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" أكدت كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان أن سلالة كورونا المنتشرة في الهند "B.1.617"من المحتمل أن تكون مقلقة بشكل يزيد عن المألوف" لأنها تحتوي على بعض الطفرات التي تزيد من انتقال العدوى".

وأضافت أن هذه الطفرات يمكن أن تجعل السلالة "مقاومًة للأجسام المضادة التي تتولد عن طريق التطعيم أو العدوى الطبيعية".

ولكن حتى لو لم تعمل اللقاحات الحالية بشكل جيد ضد B.1.617 كما فعلت ضد سلالات الفيروس الأصلية التي تم تصميم اللقاحات لمكافحتها، فإن المزيد من الجرعات ستظل تساعد في الحد من انتشار المرض، وتجعل حالات كورونا أكثر اعتدالًا، إذا ومتى حدثت.

ويتفق العلماء على أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الهند بحاجة إلى المزيد من اللقاحات بسرعة.

سلالة B.1.617 في الهند تنتشر بسرعة

وصفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية B.1.617 بأنها سلالة تثير "الاهتمام" ولكنها لم تذهب إلى حد تصنيفها على أنها "سلالة مثيرة للقلق" حتى الآن، مثلما فعلت مع سلالة B.1.1.7 (التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة)، والمتغير B.1.351 (الذي تم رصده في جنوب إفريقيا) ، والمتغير P.1 (الذي تم التقاطه في البرازيل).

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا بتقييد السفر إلى الولايات المتحدة من الهند، مشيرًا إلى المخاوف بشأن انتشار المتغيرات الفيروسية هناك، كما حظر البيت الأبيض معظم السفر من الهند إلى الولايات المتحدة في 4 مايو.

وقالت سواميناثان "إنه نوع سريع الانتشار للغاية ومع ذلك ، ولا يمكن إلقاء اللوم على B.1.617 بالكامل في التفشي الحالي في الهند، حيث توجد عوامل أخرى تلعب دورًا رئيسيًا في الموجة الهائلة من الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس COVID-19 ، بما في ذلك الاختلاط الاجتماعي الضخم والتجمعات الكبيرة".

وقالت سواميناثان عن تفشي المرض في الهند: "في هذه المرحلة، من الصعب جدًا قمعها، لأنها تشمل بعد ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص وتتضاعف بمعدل يصعب للغاية إيقافه."

ولا يزال بإمكان اللقاحات المساعدة في السيطرة على انتشار المتغيرات الفيروسية الجديدة وجعلها أقل فتكًا.

وعلى الرغم من أن المتغير B.1.617 أسهل في التعرف عليه مقارنة بالإصدارات القديمة من فيروس كورونا، فإن المزيد من اللقاحات الموجودة ستظل تساعد في السيطرة على انتشاره.

وقام باحثون متنوعون بارزون في مختبر جامعة كامبريدج في رافيندرا جوبتا بالتغريد مؤخرًا على دليل جديد على ذلك، قائلين إن البيانات المبكرة تشير إلى أنه يمكن التحكم في السلالة الهندية جيدًا من خلال اللقاحات، حتى لو لم تكن هذه الحماية مثالية.

وقالت سواميناثان لـ India Today: "اللقاحات التي تمت الموافقة عليها حاليًا ستحمي غالبية الناس من الإصابة بأمراض خطيرة قد يستمر الكثيرون في الإصابة بالعدوى ، لكنها ستحميك من دخول وحدة العناية المركزة."

وقالت سواميناثان "السلالات التي تتراكم فيها الكثير من الطفرات قد تصبح في نهاية المطاف مقاومة للقاحات الموجودة لدينا وستكون هذه مشكلة للعالم كله."

وقامت الهند بتطعيم 2.6 ٪ فقط من سكانها بالكامل حتى الآن، وفقًا لتتبع لقاح كورونا العالمي التابع لـ Bloomberg ، بينما قامت الولايات المتحدة بتطعيم ما يقرب من ثلث سكانها.