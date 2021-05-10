شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الآلام المرتبطة بـ فيروس كورونا؟ تعرف على نصائح الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد عدوى فيروس كورونا صعبة ولا تقتصر فقط على صحة الجهاز التنفسي، ويمكن أن يكون له تأثير أكبر من تأثير الرئتين أيضًا، تختلف أعراض كورونا من شخص لآخر، وتتراوح من خفيفة إلى شديدة، التصور السائد هو أنه في حالة إصابة الفرد بهذه العدوى، فإنه يشمل التعافي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو الدخول إلى المستشفى أو حتى الموت في حالات خطيرة من فيروس كورونا، كما يعد استمرار الألم والإرهاق أيضًا أحد الأعراض التي تظهر في مرض كورونا الطويل، وقد حدد تقرير منشور عبر موقع "on my health" العلاقة بين عدوى فيروس كورونا والألم، بما في ذلك الآلام المتعلقة بعدوى كورونا الحادة وتلك التي تستمر بعد العدوى.

الآلام المصاحبة لعدوى فيروس كورونا الحادة :

في قائمة أعراض عدوى فيروس كورونا يعد ألم العضلات والتعب أكثر الأعراض شيوعًا ولكنهما يظهران لدى العديد من الأشخاص، قريبا لن تكون هذه الأعراض بعيدة جدًا عن الأعراض الأخرى مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، حتى حالات كورونا الخفيفة يمكن أن تواجه مشاكل وأعراضا شديدة مثل الصداع المنهك وآلام الجسم والتعب الشديد، هذها بالإضافة إلى مشاكل الألم الشائعة في عدوى كورونا الحادة، وهي كما يلي:

- آلام العضلات والمفاصل 1.5 - 61٪

- الصداع 1.7 - 33.9٪

- التهاب الحلق 0.7 - 47.1٪

- آلام الصدر 1.6 - 17.7٪

- آلام البطن 1.9 - 14.5٪



الآلام الرقبة

ا هى الآلام المستمرة بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا :

آلام المفاصل أو التهاب المفاصل بعد العدوى الفيروسية ليست تجربة غير شائعة مع التهاب المفاصل الفيروسي المسؤول عن 1٪ من حالات التهاب المفاصل الحاد في العالم، تعد آلام المفاصل بعد العدوى الفيروسية شائعة للغاية، قد يكون تشخيص التهاب المفاصل الفيروسي صعبًا، حيث يبدأ مبكرا خلال الأسابيع القليلة الأولى من الإصابة، هناك أسئلة يجب معرفتها حول زيادة شدة أنواع معينة من التهاب المفاصل المصابة بعدوى كورونا ، وكيف يتم علاج هذه الأعراض في المستقبل، يوجد حاليًا العديد من تقارير الحالات المنشورة مع أعراض التهاب المفاصل في الأطراف السفلية ومفصل اليد الصغير الذي يتطور بعد الإصابة بـ كورونا، تم علاج بعض هؤلاء المرضى من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات وحقن المفاصل الموضعية.



آلام الظهر

دور خطط التأهيل فى مرحلة ما بعد كورونا:

لا يوجد دليل على علاجات محددة، ومع تزايد عدد المرضى الذين يتعافون من فيروس كورونا وتراكم الأدلة البحثية، يمكن أن يكون هناك مزيد من الوضوح حول هذا الفيروس والوضع ومع ذلك يتعافى الكثير من المرضى بسرعة كبيرة مع الدعم الشامل والراحة وعلاج الأعراض، ويمكن أن تلعب خطط إعادة التأهيل الفردية دورًا رئيسيًا في هذا.



تجنب التدخين

يمكن للمصاب إجراء تعديلات معقولة في نمط الحياة مثل أخذ قسط من الراحة مع بعض النشاط ، واتباع نظام غذائي صحي مع الحفاظ على الوزن الأمثل، وتجنب التدخين، وتقليل القهوة، والحصول على نوم جيد وتقليل الاكتئاب والقلق والتوتر، يجب أيضا الحفاظ على المكملات الغذائية مثل مستويات الفيتامينات وطبيعتها.