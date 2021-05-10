شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمراض ترفع فرص الإصابة بفيروس كورونا.. أبرزها السرطان وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من قبل أي شخص ويمكن أن تسبب هذه العدوى أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وهو العامل المتغير في كل فرد، بسبب بعض الأمراض والحالات الطبية الأخرى، من المرجح أن يعاني بعض الأشخاص من مرض شديد بسبب هذه العدوى أكثر من غيرهم، فى خلال التقرير نتعرف على عوامل الخطر الرئيسية للإصابة فيروس كورونا الشديدة، بحسب موقع "only my health".



مرض السكرى

مرض السكرى: يمكن أن يعرضك داء السكري من النوع 1 أو النوع 2 لخطر الإصابة بمرض فيروس كورونا الخطير، وتزيد السمنة الشديدة أيضًا من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا الشديدة، يقلل كل من مرض السكري والسمنة من قوة الجهاز المناعي للفرد، كما يزيد مرض السكري من مخاطر الإصابة بالعدوى بشكل عام، ويمكن إدارة عامل الخطر هذا عن طريق التحكم في مستويات السكر في الدم وتناول أدوية السكري والأنسولين.

أمراض القلب: عامل خطر آخر لمضاعفات كورونا الشديدة هو الإصابة بأمراض القلب، يمكن للعديد من أنواع أمراض القلب أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لـفيروس كورونا، وتشمل هذه المشاكل اعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم الرئوي وأمراض القلب الخلقية وفشل القلب ومرض الشريان التاجي، عليك أن تستمر في تناول أدويتك في الوقت المحدد.



مرض قلب

الخرف: الأشخاص المصابون بالخرف أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة تمامًا وبالتالي يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا هناك أيضا خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بتطور الأعراض السلبية لـ فيروس كورونا ، مثل أمراض القلب والأرق والسمنة ومرض السكري، يعيش معظم البالغين المصابين بالخرف في دور رعاية المسنين حيث يصعب تجنب العدوى من المقيمين، كما تؤثر متلازمة داون أيضًا على الوظيفة الإدراكية ، لذلك قد يكون من الصعب على هؤلاء السكان اتباع الإجراءات الوقائية. الخرف: الأشخاص المصابون بالخرف أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة تمامًا وبالتالي يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا هناك أيضا خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بتطور الأعراض السلبية لـ فيروس كورونا ، مثل أمراض القلب والأرق والسمنة ومرض السكري، يعيش معظم البالغين المصابين بالخرف في دور رعاية المسنين حيث يصعب تجنب العدوى من المقيمين، كما تؤثر متلازمة داون أيضًا على الوظيفة الإدراكية ، لذلك قد يكون من الصعب على هؤلاء السكان اتباع الإجراءات الوقائية. مرض السرطان: يعد السرطان أيضًا من عوامل الخطر الكبيرة التي تؤدي إلى مضاعفات فيروس كورونا الشديدة، مرضى السرطان أكثر حساسية من باقي السكان، قد تختلف هذه المخاطر من شخص لآخر، اعتمادًا على نوع السرطان ونوع العلاج الذي تتلقاه، يمكن لخطر أكبر للإصابة بأعراض فيروس كورونا الشديدة في حالة الإصابة. مرض السرطان: يعد السرطان أيضًا من عوامل الخطر الكبيرة التي تؤدي إلى مضاعفات فيروس كورونا الشديدة، مرضى السرطان أكثر حساسية من باقي السكان، قد تختلف هذه المخاطر من شخص لآخر، اعتمادًا على نوع السرطان ونوع العلاج الذي تتلقاه، يمكن لخطر أكبر للإصابة بأعراض فيروس كورونا الشديدة في حالة الإصابة.

مرض السرطان أمراض الكبد:يمكن أن يسبب مرض الكبد ضعف جهاز المناعة مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا، لذا فإن ظهور أعراض خطيرة لـ كورونا وتناول الأدوية لعلاج المرض يمكن أن يترك تأثيرا سلبيًا على الكبد، إذا كنت تخضع لغسيل الكلى لمرض الكلى المزمن ، فمن المهم أن تأخذ جميع الجلسات وعليك إخبار الطبيب إذا لم تكن على ما يرام. أمراض الكبد:يمكن أن يسبب مرض الكبد ضعف جهاز المناعة مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا، لذا فإن ظهور أعراض خطيرة لـ كورونا وتناول الأدوية لعلاج المرض يمكن أن يترك تأثيرا سلبيًا على الكبد، إذا كنت تخضع لغسيل الكلى لمرض الكلى المزمن ، فمن المهم أن تأخذ جميع الجلسات وعليك إخبار الطبيب إذا لم تكن على ما يرام.

أمراض الكبد مشاكل الرئة: فيروس كورونا له تأثير سلبي بشكل أساسي على الرئتين ، لذا فأنت أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة من هذا الفيروس إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل رئوية حالية ، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن ، وسرطان الرئة، تليف رئوي وربو متوسط ​​إلى شديد، في حين أن بعض الأدوية لهذه الحالات يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك، يمكنك التحدث مع طبيبك بشأن الحصول على إمدادات طارئة من الأدوية الموصوفة ، مثل أجهزة الاستنشاق للربو. مشاكل الرئة: فيروس كورونا له تأثير سلبي بشكل أساسي على الرئتين ، لذا فأنت أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة من هذا الفيروس إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل رئوية حالية ، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن ، وسرطان الرئة، تليف رئوي وربو متوسط ​​إلى شديد، في حين أن بعض الأدوية لهذه الحالات يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك، يمكنك التحدث مع طبيبك بشأن الحصول على إمدادات طارئة من الأدوية الموصوفة ، مثل أجهزة الاستنشاق للربو.