كل ما يجب معرفته عن اجراءات العزل المنزلي ومتى يجب الذهاب للمستشفى؟ 

بيروت - نادين محمد -

على الرغم من لجوء الكثيرين إلى العزل المنزلي عند الاصابة بفيروس كورونا هناك العديد من الأعراض والعلامات التي تتطلب قيامك بالتوجه إلى المستشفى. إليك أبرز تلك العلامات ..

إذا كان الشخص يعاني من التعب المفرط عندما ينخفض مستوى تشبع الأكسجين إلى 93 أو أقل، يمكن للفرد أن يغمى عليه.

يمكنك فحص مستويات الأكسجين بواسطة جهاز صغير يشبه المشبك يمكن وضعه على إصبع ويمكن أن يساعدك في مراقبة مستوى تشبع الأكسجين لديك أو مستويات الأكسجين في دمك.

اقرئي أيضا : نصائح للوقاية من فيروس كورونا في تجمعات رمضان والعيد

1. متى يكون مريض كوفيد -19 مؤهلاً للعزل المنزلي؟

​

أما عن العزل المنزلي فيكون مريض كوفيد مؤهلاً للعزل المنزلي إذا كان يعاني من أعراض خفيفة، ولكنه يحتاج إلى استشارة طبيبه طوال فترة العزل ومتابعة مستمرة، فيجب أن يكون مقدم الرعاية متاحاً لتقديم الرعاية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طول مدة العزل في المنزل.

لا يُسمح للمرضى المسنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والذين يعانون من حالات مرضية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والرئة وأمراض الكبد والكلى المزمنة وأمراض الأوعية الدموية وما إلى ذلك، بالعزل المنزلي فقط بعد التقييم المناسب من قبل الطبيب المعالج.

أما المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة والذين يتلقون علاج السرطان فلا يسمح لهم بالعزل في المنزل.

ما التعليمات الخاصة بمرضى كوفيد -19 في العزل المنزلي؟

​

على الجانب الآخر قواعد عديدة يجب أن يلتزم بها مرضى كوفيد أثناء العزل المنزلي، فيجب على المريض عزل نفسه عن أفراد الأسرة الآخرين والبقاء في الغرفة المحددة وبعيداً عن الأشخاص الآخرين في المنزل وخاصة كبار السن والحالات المرضية المشتركة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وما إلى ذلك.

يجب إبقاء المريض في غرفة جيدة التهوية مع تهوية متقاطعة، ويجب إبقاء النوافذ مفتوحة للسماح بدخول الهواء النقي.

يجب على المريض دائماً استخدام قناع طبي ثلاثي الطبقات والتخلص من القناع بعد 8 ساعات من الاستخدام أو قبل ذلك إذا أصبح مبتلاً أو متسخاً بشكل واضح.

في حالة دخول مقدم الرعاية إلى الغرفة، قد يفكر كل من مقدم الرعاية والمريض في استخدام قناع N 95.

يجب التخلص من القناع فقط بعد تعقيمه بنسبة 1٪ هيبوكلوريت الصوديوم.

يجب أن يأخذ المريض قسطاً من الراحة ويشرب الكثير من السوائل للحفاظ على الترطيب الكافي.

اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو نظف بمطهر يحتوي على كحول.

لا تشارك الأغراض الشخصية مع أشخاص آخرين في المنزل.

تأكد من تنظيف الأسطح في الغرفة التي يتم لمسها كثيراً (أسطح الطاولات، ومقابض الأبواب، والمقابض، وما إلى ذلك) بمحلول هيبوكلوريت بنسبة 1 في المائة.

​

ينصح بشدة بالمراقبة الذاتية لتشبع الدم بالأكسجين

سيقوم المريض بمراقبة صحته / صحتها بنفسه من خلال مراقبة درجة الحرارة اليومية والإبلاغ على الفور في حالة ملاحظة أي تدهور في الأعراض.

متى يجب على مريض كوفيد -19 التماس العناية الطبية؟

يجب التماس العناية الطبية الفورية في حالة ظهور علامات أو أعراض خطيرة

صعوبة في التنفس.

تراجع في تشبع الأكسجين (SpO2 <94 في المائة في هواء الغرفة) .

ألم / ضغط مستمر في الصدر.

الارتباك العقلي.

​

​

بحسب وزارة الصحة، فإن "المريض الخاضع للعزل المنزلي سيخرج من المستشفى وينهي عزله بعد مرور عشرة أيام على الأقل من ظهور الأعراض (أو من تاريخ أخذ العينات للحالات التي لا تظهر عليه أعراض)، ولا توجد حمى لمدة ثلاثة أيام.

لا توجد حاجة للاختبار بعد انتهاء فترة العزلة في المنزل.