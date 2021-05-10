شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تشير إلى انتهاء صلاحية الدواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

حذرت صيدلانية ألمانية، من تناول الأدوية بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها؛ نظرا لأن الدواء لا يفقد مفعوله مع تحلل المادة الفعالة فحسب، بل قد يؤدي يضر بالصحة أيضا في بعض الحالات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج ، أنه يمكن الاستدلال على انتهاء تاريخ صلاحية الدواء من خلال ملاحظة العلامات التالية:

– الكريمات والمراهم: تتحول إلى صورة سائلة ويتغير لونها.

– الأقراص: يتغير لونها وتظهر بها شقوق.

– انتفاخ العبوة بشكل ملحوظ.

– انبعاث رائحة كريهة.

– نشوء كتل.