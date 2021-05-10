شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثالثة من كورونا خطرة على الأطفال.. نصائح لمنع ارتفاع معدلات العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموجة الثالثة من فيروس كورونا خطرة بشدة، ليس فقط الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو كبار السن ولكن الأطفال أيضا يختبرون نتائج إيجابية هذه المرة، ومن المتوقع ووفقا للخبراء أن هذه الموجة ستكون الأكثر خطورة على الأطفال، حيث تم رصد العديد من حالات الأطفال في الفئة العمرية 0-16 سنة التي تتطلب دخول المستشفى، وهذا يزيد من الحاجة إلى توخي الحذر من الوالدين لحماية أبنائهما، لأن الفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة إلى الأطفال لتظهر عليهم أعراض مثل الحمى، ومشاكل في الجهاز التنفسي، ومشاكل التهاب المعدة والأمعاء مثل الإسهال والسعال والبرد، وما إلى ذلك، وفى التقرير التالي نتعرف على أهم نصائح الطبيب لمنع ارتفاع معدلات العدوى عند الأطفال حال الإصابة بفيروس كورونا، بحسب موقع "only my health".



تطعيم كورونا لأطفال

الأطفال حديثو الولادة معرضون للخطر لأن نظام المناعة لديهم لا يزال في طور النمو، من أجل تعزيز مناعتهم وتقليل خطر الإصابة بالفيروس التاجي لديهم، يوصى بالرضاعة الطبيعية إلى جانب ذلك، يجب على الآباء إعطاء الأطفال اللقاح، لمنع العدوى المحتملة عند الأطفال.

النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى لدى الأطفال : النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى لدى الأطفال : - نظافة اليدين أمر لا بد منه:علموا أطفالك أن يغسلوا أيديهم بشكل متكرر بالصابون بالطريقة الصحيحة، نظرا لأنهم يلمسون أي شيء وكل شيء دون تفكير، فإنهم يحملون الجراثيم والفيروسات على أيديهم بسهولة وبالتالى، فإن غسل اليدين يزيل خطر العدوى في المستوى الأولي فقط. نظافة اليدين أمر لا بد منه:علموا أطفالك أن يغسلوا أيديهم بشكل متكرر بالصابون بالطريقة الصحيحة، نظرا لأنهم يلمسون أي شيء وكل شيء دون تفكير، فإنهم يحملون الجراثيم والفيروسات على أيديهم بسهولة وبالتالى، فإن غسل اليدين يزيل خطر العدوى في المستوى الأولي فقط. - ارتداء الأقنعة في الداخل والخارج:حتى لو تم تطعيم البالغين في المنزل، فيجب على كل فرد في الأسرة أيضًا ارتداء الأقنعة، تتشكل الأجسام المضادة في الجسم بعد 2-3 أسابيع من التطعيم حتى ذلك الحين، يمنع القناع انتقال العدوى. ارتداء الأقنعة في الداخل والخارج:حتى لو تم تطعيم البالغين في المنزل، فيجب على كل فرد في الأسرة أيضًا ارتداء الأقنعة، تتشكل الأجسام المضادة في الجسم بعد 2-3 أسابيع من التطعيم حتى ذلك الحين، يمنع القناع انتقال العدوى.

كورونا الاطفال

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اتبع قواعد التباعد الاجتماعى حتى داخل المنزل: تحدث مع أفراد أسرتك وارتدِ قناعا دائما.

- إذا ظهرت على الطفل أعراض مثل البرد والسعال والحمى وعدم الراحة في التنفس وما إلى ذلك، تحدث إلى الطبيب على الفور واعزل الطفل.

- لا تلمس الأسطح الشائعة في المنزل، واحصل على التطعيمات المجدولة في الوقت المحدد.