شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة فيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الإثنين، في أغلب دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 158 مليونا و977 ألفا و331 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و306 آلاف و954 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 136 مليونا و532 ألفا و170 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتواصل دول أوروبا على رأسها إسبانيا، عودتها التدريجية إلى "الحياة الطبيعية" فيما تترك الشكوك تحوم حول استراتيجيتها في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا بعد إعلانها عدم تجديد طلبياتها من لقاح أسترازينيكا.

ولم يجدّد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن عقده للحصول على مزيد من جرعات لقاح أسترازينيكا لفترة ما بعد حزيران/يونيو، على ما أعلن الأحد المفوض الأوروبي تييري بروتون.

وبهذا التصريح، ترك المسؤول الأوروبي الشكوك تحوم حول ما إذا كان هذا القرار يعني رفضاً نهائياً للقاح أسترازينيكا. وقال "لم ينته الأمر بعد، انتظروا" مضيفاً "لقد بدأنا" تجديد العقود مع فايزر/بايونتيك لكن "سيكون لدينا (عقود) أخرى".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، إبرام عقد جديد لشراء ما يصل إلى 1,8 مليار جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك. وأضافت أن "عقودا أخرى وتقنيات أخرى ستلي".

وينصّ العقد مع المختبرين الألماني والأمريكي المتحالفين في إنتاج اللقاح، على عمليات تسليم اعتباراً من هذا العام وصولا إلى العام 2023.

وزاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حالة انعدام اليقين عند طرح الصحافة سؤالاً عليه حول مصير العقد الأوروبي مع أسترازينيكا.

فقال خلال افتتاح المؤتمر حول مستقبل أوروبا في ستراسبورغ إن لقاح أسترازينيكا "سيساعدنا في الخروج من الأزمة".

وأضاف "لكن للاستجابة للنسخ المتحوّرة من الفيروس، نرى أن ثمة لقاحات أخرى اليوم أكثر فعالية" مشيراً إلى "البراغماتية" التي لطالما أثبتها الاتحاد الأوروبي في مسألة اللقاحات.

ويتوجه خبراء من وكالة الأدوية الأوروبية من جهتهم الاثنين إلى روسيا، لتفقّد مصانع لقاح سبوتنيك-في الذي لم يُرخّص له بعد في الاتحاد الأوروبي رغم أن المجر بدأت باستخدامه.

ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين 527 ألفا و251 بعد تسجيل 6922 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84829 بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.

59 وفاة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة وذلك مقابل 1132 إصابة و66 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 237410 من ضمنهم 176763 حالة تم شفاؤها، و 13904 حالة وفاة".

79 وفاة في تونس

سجلت تونس 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 1301 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بلغ 11429 ، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 320813.

‏‎579‎‏ وفاة في أمريكا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎34,159‎‏ إصابة ‏‏مؤكدة و ‏‎579‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .‏

‏ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏‏عدد الإصابات إلى ‏‎32,481,455‎‏ ، فيما ‏‏بلغ عدد الوفيات ‏‎578,520‎‏.‏

1024 وفاة جديدة في البرازيل

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 38911 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1024 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 15.184.790 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 422.340 حالة وفاة.

11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 18 إصابة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90769، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

1770 إصابة جديدة في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و حالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,434,860 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,605 حالات.