شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير الدفعة الأولى من عقار رمديسيفير المصرى إلى الهند خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفارة الهندية بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة بحكومة الهند، للإعلان عن شراء 300 ألف جرعة من عقار رمديسيفير المصرى، وذلك فى ظل الوضع الوبائى الراهن وانتشار فيروس كورونا فى الهند.

وخلال المؤتمر وقع على الاتفاقية كل من السفير أجيت جوبتيه السفير الهندى بالقاهرة والدكتور رياض ارمانيوس العضو المنتدب للشركة المنتجة لعقار رمديسيفير.

وقال السفير أجيت جوبتيه السفير الهندى بالقاهرة، نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم مصر للحكومة الهندية فى أزمتها لفيروس كورونا، موضحا أنه لازالت الهند تعانى من ارتفاع الإصابات والوفيات بشكل كبير فى الهند حيث لازال الوضع حرجا.

من جانبه قال الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب للشركة المنتجة لعقار رمديسيفير، إن الهند طلبت رسميا كميات ضخمة من دواء" رمديسيفير المصرى" لمواجهة كارثة كورونا بالهند، حيث سيتم إرسال شحنات أسبوعية من الدواء إلى الهند، حيث إن الدواء يمنع تحول مرضى كورونا إلى حالات أكثر خطورة، وسيتم ارسال الشحنة الاولى خلال 48 ساعة .

وقال في أول تحرك رسمي عقب إعلان وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينجلا، تطلع بلاده لشراء كميات كبيرة من دواء "رمديسيفير" من مصر، حيث طلبت الحكومة الهندية، من الشركة الوطنية المُصنعة لدواء "رمديسيفير "، إمدادها بكميات كبيرة من الدواء للعمل على معالجة مرضى كورونا، للحد من الوفيات المنتشرة بصورة ضخمة في الدولة الهندية بفيروس كورونا المستجد..

ويعتبر رمديسيفير المصرى الدواء الأكثر فعالية من مضادات للفيروسات ثبت عمله على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تحويل المريض من الحالة البسيطة والمتوسطة من الإصابة بالفيروس إلى الحالة الحرجة، مع خفض الفترة اللازمة للعلاج داخل المستشفيات بمقدار الثلث تقريباً، وتقليل معدلات الحاجة للدخول للرعاية المركزة للمرضى.

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة المُصنعة للدواء، حرصهم على مد دولة الهند بأية احتياجات لها من دواء رمديسيفير، بهدف المساهمة بشكل فعَّال في وقف كابوس تزايد الإصابات والوفيات بكورونا بصورة كبيرة، مؤكداً ثقته في قدرة هذا الدواء على تخفيض معدلات الإصابات الحرجة والوفيات والحاجة في البقاء في المستشفيات الهندية، خصوصاً لدى إعطائه للمريض في الأيام الأولى من إصاباته بالفيروس، حيث يوقف انتشاره في الجسم.