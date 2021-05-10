شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التغذية قبل وبعد لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأسئلة الشائعة التي يتم البحث عنها على الإنترنت هي ما الذى نأكله وما الذى لا نأكله قبل التطعيم، وهنا نذكر أهم الإجراءات الواجب مراعاتها حال الحصول على التطعيم ومنها ارتداء قناع، والحفاظ على مسافة اجتماعية وتعقيم يديك، والنوم جيدا قبل التطعيم وبعده وعدم الانغماس في أي تمرين شاق في هذا الوقت.

ما هي الأطعمة التي يجب تناولها قبل جرعة التطعيم؟

يجب تناول أطعمة مضادة للالتهابات بطبيعتها مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب المتعددة والشعير والشوفان والعدس وأنواع المكسرات والجوز واللوز والفستق وبذور عباد الشمس، يمكنك الاستمرار في تناول مكملات فيتامين ج والزنك وفيتامين د وفيتامين هـ، وتذكر اتباع نظام غذائي متوازن، تناول الأطعمة المحلية المزروعة ولا تجرب أي شيء قبل التطعيم وبعده.

ويعتبر الكركم من أقوى التوابل المضادة للالتهابات، قم بتضمين ذلك في نظامك الغذائي إما في وجباتك أو أضفه إلى الحليب أو مشروبك العشبي المفضل.



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هل يجب أن تذهب على معدة فارغة للتطعيم؟ هل يجب أن تذهب على معدة فارغة للتطعيم؟ تجنب الذهاب لمراكز التطعيم على معدة فارغة، تذكر أنه سيتعين عليك الانتظار في قائمة الانتظار لساعات طويلة، مما سيؤخر تناول وجبتك، يشعر بعض الناس بالغثيان بعد أخذ التطعيم أو تناول أي دواء عندما تكون معدتهم فارغة، إذا كنت ذاهبا في الصباح ، يمكنك تناول بعض الشوفان مع الحليب أو شريحة من الخبز المحمص متعدد الحبوب وكوب من الحليب، وإذا كنت ذاهبًا في فترة ما بعد الظهر، فيمكنك تناول غداء خفيف مبكرا مثل الأرز والخضار. ماذا عن الأطعمة المضادة للالتهابات؟ ماذا عن الأطعمة المضادة للالتهابات؟ هناك بعض الأطعمة التي تقلل من مناعة الجسم وقدرته على محاربة العدوى، وهى الخبز الأبيض والزيوت المكررة والمعالجة والأطعمة المقلية في الزيوت النباتية المكررة والأطعمة المعلبة والأطعمة ذات الألوان والنكهات الاصطناعية لأنها تزيد من الالتهاب في الجسم، لا يوجد دليل يشير إلى أن هذه الأطعمة تؤثر على اللقاح ولكن بشكل عام يمكن أن تقلل هذه الأطعمة من نظام المناعة لدينا.

اطعمة

ما الأطعمة التي يجب تناولها والسوائل التي يجب تناولها للترطيب؟

الترطيب مهم قبل التطعيم وبعده، الفواكه والخضروات الموسمية الطازجة مثل البطيخ والبطيخ والشمام والعنب والتفاح والمانجو والخياروالطماطم وأوراق النعناع وأوراق الكزبرة يجب تضمينها في النظام الغذائي، تعتبر بذور الشيا وماء جوز الهند وماء الشعير من السوائل المرطبة ويجب بالتأكيد تضمينها في النظام الغذائي.