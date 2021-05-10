تجربتي مع رجيم شراب القيقب لايام العيد لانقاص 5 كيلو

بيروت - نادين محمد - قررت بدء تجربتي مع رجيم شراب القيقب لأيام العيد بعد ان تعرفت الى قواعد هذه الحمية التي يمكن ان تدوم لمدة 10 ايام. وهي تقوم على تناول هذا الشراب شرط ان يكون طبيعياً كما على اتباع نظام من 3 اجزاء. ومن الممكن في هذه الحالة ان تتم تخسيس ما لا يقل عن 4 الى 5 كيلوغرامات في هذه المدة الزمنية القصيرة. اذاً هذه تفاصيل تجربتي مع رجيم شراب القيقب السريع.

برنامج الرجيم



تمكنت من النجاح اثناء تجربتي مع رجيم شراب القيقب لايام العيد لأنني حرصت على اتباع قواعده بدقة ومن دون اي مخالفة.

قبل 3 ايام من بدء التجربة. حرصت على القيام بخطوة اساسية مهمة تسرع عملية حرق الدهون اثناء اتباع الرجيم.



اليوم الاول. تناولت شراباً حضرته من خلال اضافة 15 ملعقة طعام من شراب القيقب المكثف إلى عصير حبة ليمون والقليل من الفلفل الحار.

اليوم الثاني. شربت 3 ليترات منه.

اليوم الثالث. شربت نصف ليتر من هذا المزيج.

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وفي الايام الثلاثة كان علي ان اتناول اطعمة مثل كميات معتدلة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، الارز الاسمر المطهو من دون زيوت، سلطة الفاكهة والخضار.

الايام من 4 الى 7. في هذه المرحلة كان علي ان اتناول ليتراً من مشروب يحتوي على عصير الليمون و15 ملعقة طعام من شراب القيقب والقليل من بودرة الفلفل الحار مع استهلاك المأكولات الصحية الخالية من الدهون الضارة ومن السكر الصناعي.

في الايام من 7 الى 10

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اليوم الاول. تناولت ليتراً من مشروب يحتوي على 15 ملعقة طعام من شراب القيقب الطبيعي، عصير ليمون، رشة من بودرة الفلفل الحار.

اليوم الثاني. تناولت 3 ليترات من الشراب نفسه.

اليوم الثالث. شربت نصف ليتر منه. وخلال هذه الايام تمكنت من تناول الاطعمة الطبيعية الخالية من الزيوت والافضل عدم تناول اللحوم.

وقبل ان ابدأ هذه التجربة علمت انه لا يمكنني فعل هذا الا في حال كنت اتمتع بحالة صحية جيدة. ومن اجل هذا استشرت الطبيبة وقمت بالفحوصات اللازمة التي أظهرت انني لا اعاني من اي مشكلة يمكن ان تمنع ذلك.

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فوائد الرجيم

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في ختام تجربتي مع رجيم شراب القيقب لايام العيد الفعال تمكنت فعلاً من خسارة 5 كيلوغرامات في 10 ايام. وبعد هذا حرصت على ان احافظ على نظام حياتي وغذائي صحي وسليم. وواصلت الامتناع عن تناول الدهون الضارة والكثير من السكريات الصناعية. وبدأت أتعلم كيفية تحضير مختلف وصفات الطعام من دون استخدام الزيوت. وركزت في يومياتي على تناول الكثير من الخضار والفواكه وعلى شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يومياً. كما لم اتوانَ عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولا بد لي من ان اشير الى الفوائد العديدة لهذا الرجيم.

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- يساعد على ترطيب الجسم لأنه يقوم على شرب الكثير من السوائل خلال النهار. وهذا ما يمكن ان يسرع عملية الايض والهضم وان يمنع حدوث الامساك.

- يساهم في حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة لأنه يدفعه الى استخدامها من اجل توفير الطاقة.

- يحتوي على عصير الليمون ولهذا فإنه يعمل على تخليص الجسم من السموم الضارة التي يمكن ان تسبب المرض.

- ورغم كل هذه الفوائد علمت انه من الافضل الا اكرر تجربتي مع رجيم شراب القيقب لايام العيد ولأسبوع اضافي بعد ذلك. والسبب ان هذا يمكن ان يسبب حدوث النقص في بعض المغذيات والفيتامينات وخصوصاً الفيتامينات من الفئة B.