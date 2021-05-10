فوائد جوز الهند للجسم والتنحيف ستصدمك!

بيروت - نادين محمد - جوز الهند يستحقّ منّا الأحترام! من زيت جوز الهند الى الحليب والماء... جوز الهند هو من أحدث المكوّنات التي يتكلّم عنها الجميع. قد تكون نسبة الدهون المشّبعة فيه عالية، ولكن لحسن الحظ أنّ هذه الدهون هي من النوع الجيد، وتساعد على إعطائك الطاقة والحد من آلام الجوع! لذلك عليكِ قراءة ما يلي لاكتشاف فوائد جوز الهند العديدة والسبب الذي عليكِ إختياره لتخسيس الوزن هذا الموسم.

- طحين جوز الهند:

طحين جوز الهند، الخالي من الغلوتين، هو بديل عن دقيق القمح ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين والدهون الصحية. لا يزال بإمكانك خبز الكعك المفضل لديك مع دقيق جوز الهند، ولكن كل ذلك من دون الآثار الجانبية التي يعاني الكثيرون من عندما يتعلق الأمر بتناول القمح مثل الانتفاخ وآلام المعدة. إضافةً الى ذلك، هذا الطحين يحتوي على نسب منخفضة في السكر والسعرات الحرارية.

كيفية إستخدامه

استخدميه في الخبز أو لعجن اللحوم والخضروات ولكن تذكري أنه طحين كثيف جداً ويتفتت. لذلك قد تحتاجين الى إضافة البيض لخبز ناجح.

على الرغم من أن زيت جوز الهند فيه نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، هذه الدهون تحتوي على سلسلة الدهون الثلاثية المتوسطة. باختصار هذا يعني أنها ليست سيئة كتلك الأحماض الدهنية الموجودة في الجبن أو اللحم (التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون!) ولكن هي مصدر سريع للطاقة ولها آثار إيجابية على الدماغ وتساعد مع أمراض مثل الصرع ومرض الزهايمر. والأمر المثير للإهتمام هو أنّ زيت جوز الهند يحدّ من الجوع -الأحماض الدهنية التي فيه تحدّ من شهيّتكِ.

كيفية إستخدامه

استخدميه في الطبخ كبديل للزيوت والزبدة والسمن –يمكنك حتى استخدامه في الكعك، الخبز، المقالي والمشاوي.

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فوائد ماء جوز الهند لا تعدّ ولا تحصى وهو الماء الذي يشربه المشاهير في حميتهم في جميع أنحاء العالم! هذا الماء منخفض للغاية في الدهون والسعرات الحرارية لذلك يساعد على فقدان الوزن، هو رائع في ترطيب الجسم، لذلك هو الماء المثالي بعد تمارين رياضية مكثّفة. كما أنه جيد لبشرتك. ما هو أكثر من ذلك، أنه يساعد على الهضم، ويخفض ضغط الدم وغني بالمواد المغذية!

كيفية استخدامه

إشربيه فقط سواء مباشرة من جوز الهند، أو الذي يأتي في علبة أو زجاجة - عصير جوز الهند طعمه لذيذ! يمكنك أيضاً استخدامه أينما كنت تستخدمين الماء أو العصير.

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أنسي أمر الصويا، فحليب جوز الهند هو الحليب الجديد الذي يشربه الجميع. والفضل يعود الى كونه غنيّ جداً بالمغذيات، بالألياف والفيتامينات والمعادن والحديد كما أنه خالي من اللاكتوز حتى أنه مثالي لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. الجانب السلبي الوحيد هو انه يحتوي على نسبة لا بأس بها من الدهون لذلك لا تكثري منه إذا كنتِ تريدين أن تخسري بعض الوزن.

كيفية استخدامه

لماذا لا تجربيه في الشاي أو القهوة في الصباح؟