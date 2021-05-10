شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام يحمى قلبك ويعزز إدراكك.. تعرف على فوائده لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعدك الصيام على إنقاص الوزن وتقليل الالتهاب وتعزيز الإدراك كما قد يساعد الصيام المنتظم أيضًا في التحكم في نسبة السكر في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ووفقًا لتقرير لموقع insider الصوم هو عدم الأكل لفترة معينة، يمكنك الصيام بعدة طرق مختلفة وفقًا لأندرو وانج، أستاذ علم الأحياء المناعي في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية.

الأنواع الرئيسية للصيام هي:

حاد: عندما تصوم لفترة طويلة من الوقت من حين لآخر

مزمن: عندما تصوم نفس القدر من الوقت كل يوم

متقطع: عند اتباع جدول الصيام في أيام العمل وأيام الراحة

متقطع مزمن: عند اتباع جدول الصيام باستمرار

فوائد الصيام الصحية

يقلل الالتهاب: الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للعدوى ومع ذلك، فإن التعرض المتكرر للتلوث أو أشعة الشمس أو حتى عمليات التمثيل الغذائي في أجسامنا يمكن أن يسبب حالة من الالتهاب المزمن.

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى إتلاف الخلايا والأنسجة والأعضاء السليمة، وهو مرتبط بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هناك عدة طرق لتقليل الالتهاب في الجسم عن طريق الصيام:

عندما يكون جسمك في حالة صيام ، فإنه غير قادر على تحويل الجلوكوز الموجود في الطعام إلى طاقة بدلاً من ذلك ، يعتمد على مصدر طاقة بديل يسمى أجسام الكيتون ، والتي تأتي من الدهون ينتج جسمك التهابًا أقل عند حرق الكيتونات.

يقلل الصيام أيضًا من عدد خلايا الدم البيضاء الالتهابية في مجرى الدم.

يعزز الأداء الإدراكي: عندما نتقدم في العمر ، تكون أعضائنا عرضة للالتهاب المزمن الذي يسمى "الالتهاب" يمكن أن يساهم الالتهاب المزمن في التدهور المعرفي والخرف المحتمل بسبب تراكم الترسبات في الدماغ ، والصيام يساعد على مواجهة ذلك عن طريق تقليل الالتهاب.

ينظم مستويات السكر في الدم: قد ينظم الصيام أيضًا مستويات السكر في الدم يعد الحفاظ على مستوى السكر في الدم أمرًا مهمًا للحماية من أمراض مثل مرض السكري من النوع 2.

يحسن صحة القلب: الصيام يعزز صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب والحماية من مرض السكري وكلاهما عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.