شكرا لقرائتكم خبر عن الأنيميا والتدخين أبرز أسباب الإصابة بالهالات السوداء.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الكثير من الأشخاص وخاصة الفتيات باسمرار وهالات سوداء أسفل العين وحول منطقة العين، مما يسبب لهم الكثير من الضيق للظهور بصورة غير مرضية، ووفقًا لموقع "health line" الطبى أكد المتخصصون أن الهالات السوداء لها سببان الأول يعود إلى العامل الوراثى، والثانى بسبب الإصابة بالأمراض التى تؤثر مباشرة على صحة الجلد حول العين، وفى بعض الأحيان يكون بسبب ممارسة عادات خاطئة على مدار اليوم.

أسباب الهالات السوداء

وذكر الموقع، أن أسباب الهالات السوداء واسمرار حول العين من الممكن أن يأتى من أسباب داخلية بالجسم أو أسباب خارجية من البيئة المحيطة بالشخص المصاب بالهالات السوداء، وتشمل:

- أمراض وراثية فى الجلد يأخذها الشخص من أبويه أو الأجداد.

-إصابة الشخص بفقر الدم "الأنيميا" التى تظهر آثارها مباشرة على الجلد.

- حساسية الجلد نتيجة الوراثة والتى يصاحبها هرش فى منطقة حول العين، واسمراره.

- احتقان الأوعية الدموية حول العين.

- الإفراط فى التدخين.

- استخدام أنواع رديئة من الماكياج التى تسبب التهاب الجلد واسمراره.

- وضع كميات من كحل العين الذى يحتوى على الرصاص ويسبب اسمرار الجلد.--الإرهاق وعدم النوم لفترات طويلة قد يتسبب فى ظهور الهالات بشكل مؤقت.

وأوضح الموقع، أن فترة العلاج تستمر لفترات طويلة قد تصل إلى شهور، ولابد من الابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين والمكياج الردىء، وفى الحالات الوراثية نحاول دائمًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحالة، خاصة وأن التحاليل المعملية للمريض فى البداية هى الأساس فى كشف السبب وطرق العلاج اللازمة لحالته على اختلاف أسبابها ولكافة الفئات العمرية .