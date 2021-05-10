شكرا لقرائتكم خبر عن هل المانجو مناسب لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو هو فاكهة خفيفة صيفية منعشة، بفوائد غذائية جيدة لأنها غنية بالألياف، ما يساعد على الهضم، وكذلك احتوائها على فيتامينات ب وج، التي تدعم المناعة وصحة الجلد، وغناها بالمعادن التي تساعد أيضًا في عملية التمثيل الغذائي بشكل عام، كما تحتوي المانجو على كمية جيدة من فيتامين أ، ما يجعلها رائعة لصحة العيون، ولكن هل المانجو مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن؟.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع "only my health".

- يساعد المحتوى العالي من الألياف في المانجو في إنقاص الوزن وكذلك يعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث يشعرك بالامتلاء والشبع بسبب كثرة تناولذا فإن تناوله أثناء الإفطار سيكون نهجًا مثاليًا في شكل عصير.

- لا تحتوي على أي محتوى دهني، ومع ذلك، ضع في اعتبارك سكر الفاكهة ، وتحكم وفقًا لذلك لغرسها في النظام الغذائي.

- محتوى فيتامين أ في المانجو مرتفع جدًا ، مما يساعد في العديد من وظائف التمثيل الغذائي ، كما أنه يعزز صحة العين وصحة الجلد ويعزز جهاز المناعة.

- احتوائها على فيتامين ب وفيتامين ج يجعل المانجو مصدرًا رائعًا للفيتامين في الصيف.

- المانجو ثرية بالمعادن مثل الزنك والبوتاسيوم.

فوائد المانجو

وجبة خفيفة مليئة بالسعرات الحرارية:مع كمية جيدة من السعرات الحرارية، ومع ذلك محملة بالألياف والفيتامينات والمعادن، سيكون كوب المانجو عنصرًا رائعًا للوجبات الخفيفة لملء أوقات منتصف الوجبة.

فطور الفاكهة:إذا كنت تتبع نظاما غذائيا يتضمن الحد الأقصى من عناصر الفاكهة، فيمكن استخدام المانجو، مع الفواكه الأخرى ، المناسبة لنظامك الغذائي، أو مخفوق الحليب.

قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية - للتمرين الجيد: يحتاج الجسم إلى كمية جيدة من الطاقة ، والتي يتم إشباعها بالمانجو أو إضافتها في المخفوق.



مانجو وانقاص الوزن