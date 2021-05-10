شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نقص الكالسيوم فى الدم عديدة ومنها سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم هو معدن حيوى يستخدمه الجسم لبناء عظام وأسنان قوية، وهناك حاجة أيضًا إلى الكالسيوم للقلب والعضلات الأخرى لتعمل بشكل صحيح، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب نقص الكالسيوم في الدم، وفقاً لموقع "only my health".

وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفى من الكالسيوم، يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الاضطرابات منها:

هشاشة العظام.

هشاشة العضلات.

الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفى من الكالسيوم قد لا ينمون بصورة طبيعية.

أسباب نقص الكالسيوم في الدم

أسباب نقص الكالسيوم فى الدم عديدة وهي:

كثير من الناس فى خطر متزايد لنقص الكالسيوم مع تقدمهم فى السن، وقد يرجع هذا القصور إلى مجموعة متنوعة من العوامل، منها:

- سوء تناول الكالسيوم على مدى فترة طويلة من الزمن، خاصة فى مرحلة الطفولة.

- الأدوية التى تقلل من امتصاص الكالسيوم.

-التعصب الغذائى للأغذية الغنية بالكالسيوم.

- التغيرات الهرمونية، وخاصة في النساء.

- بعض العوامل الوراثية.

-من المهم ضمان كمية الكالسيوم المناسبة فى جميع الأعمار.

وأشار الموقع، إلى أن النساء بحاجة إلى زيادة تناول الكالسيوم فى وقت مبكر من الحياة مقارنة بالرجال، وتناول الكالسيوم للسيدات مهم بشكل خاص فى عدد من الحالات وهى عندما تقترب المرأة سن اليأس، وأثناء انقطاع الطمث، موضحا أن النساء لابد أن تهتم بزيادة كمية الكالسيوم للحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض نقص الكالسيوم.

وهناك أسباب أخرى لنقص الكالسيوم وتشمل سوء التغذية وسوء الامتصاص، وانخفاض مستويات فيتامين (د)، ما يجعل من الصعب على استيعاب الكالسيوم، والتهاب البنكرياس، والفشل الكلوى، بالاضافة إلى بعض أدوية العلاج الكيميائي.