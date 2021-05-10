شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ندبات حب الشباب فى الوجه بطرق عديدة منها الليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندبات حب الشباب تنتج عن ظهور حب الشباب صغير الحجم المليء بالصديد الذى لم يتم علاجه في الوقت المناسب، ما يتسبب ذلك في تلف بروتين الجلد، حتى الوقت الذي تستقر فيه البثرة، يمكن أن تكون الندوب كبيرة بشكل مزعج، كما أنها تظهر بشكل رئيسي على الوجه لأن طبقة جلد الوجه رقيقة وحساسة، يمكن أن تنتشر الندبات في جميع أنحاء الوجه مما يجعلها مزعجة في بعض الأماكن مثل الأنف والذقن، وهنا نتعرف على المزيد عن ندبات حب الشباب وأنواعها وخيارات العلاج، بحسب موقع "only my health".

علاج ندبات حب الشباب وأنواعها المختلفة

تختلف أنواع ندبات حب الشباب وتشمل ما يلي:

الندوب المحفورة:تسبب هذه الندبات انطباعًا مجوفًا على بشرة الوجه، يحدث هذا بسبب فقدان الكولاجين أو بروتين الجلد.

ندوب ثقب الجليد:هذه الندوب صغيرة وموجهة نحو الأسفل في طبقة الجلد، تحدث بشكل رئيسي على الخدين.



ندبات حب الشباب

ندوب Boxcar:هذه ندبات تشبه الصندوق ولها حواف حادة، إذا كنت تعانى من ظهور حب الشباب على نطاق واسع بسبب عدوى أو بثور، فإنه يتم تحديد على أنه ندبة صندوقية، تظهر الندبات على الجلد السميك مثل الفك والخدين السفليين.

الندوب المتدحرجة:تجعل هذه الندوب الجلد يبدو غير متساوى ومتموج، إنها ندوب عميقة ذات حواف منحدرة.

علاج ندبات حب الشباب

إذا كانت بشرتك خشنة أو كانت ندوب حب الشباب لديك لامعة، يمكنك علاجها باستخدام كريم موضعي، حيث يمكنها الاستجابة جيدًا للكريمات العلاجية والشفاء بشكل أسرع ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من ندبات حب الشباب إلى علاج مناسب للتخلص من ندبات حب الشباب فيما يلي بعض خيارات العلاج الليزر الخفيف، والليزر الجزئي الإربيوم.



علاج ندبات حب الشباب

ينصح الأطباء بالعلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية للأشخاص الذين يعانون من ندوب أعمق، هذا يعزز نتائج العلاج ويوفر إزالة أفضل للندبات.

بعد كل جلسة، تصبح ندبة حب الشباب سطحية وتختفي في النهاية بمرور الوقت، يجب أن تكون متسقًا مع جلسات الليزر للحصول على النتائج المرجوة.