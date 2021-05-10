شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التمارين الرياضية عديدة أبرزها مضاد طبيعى للاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن لا ينبغي أن يكون السبب الوحيد لممارسة الرياضة، حيث أن ممارسة الرياضة لها فوائد صحية عديدة على صحة الجسم والعقل بصفة عامة، ووفقا لموقع "the health الطبى فإن ربط التمارين الرياضية كوسيلة لفقدان الوزن فقط لن يجعلك تستفاد من الفوائد الصحية للرياضة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد التمارين الرياضية لصحة الجسم.

فوائد التمارين الرياضية لصحة الجسم

الاسترخاء أو تقليل التوتر

التمرين هو أفضل مضاد للاكتئاب، هذا لأن النشاط البدنى يؤدي إلى إطلاق الإندورفين، وهي هرمونات تقلل من إدراك الألم وتخلق حالة إيجابية في أجسامنا



القلق

فكر في التمرين على أنه امتياز وليس عمل روتيني

على الرغم من أنك قد تفتقر إلى الدافع لارتداء أحذية رياضية في بعض الأحيان، لا ينبغي أن تشعر بالتمارين كأنها وظيفة فى معظم الأيام، فى الواقع ، فكر فى الأمر على أنه عكس ذلك: خصص ساعة ثمينة عندما يمكنك الهروب من يومك السيء في العمل والتركيز على احتياجاتك.

ممارسة الرياضة تقلل خطر الإصابة بالأمراض

تقلل ممارسة الرياضة من خطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، ما يزيد من تحسين صحتك العامة، ويعزز صحتك العقلية ومزاجك وإدارة التوتر والقلق والاكتئاب.



امراض القلب

انظر إلى التمرين كأسلوب حياة وليس هدفًا

في حين أن تحديد الأهداف يمكن أن يكون محفزًا ، فإن علاقتك بالتمرين لا تحتاج إلى موعد نهائي لتكون مثمرة، بدلاً من التركيز على خسارة الوزن، فكر فى كيفية إثراء حياتك بأكملها من خلال العافية.