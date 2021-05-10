مريض الروماتويد في رمضان.. 12 نصيحة لصيام بلا ألم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد يتخوف مرضى الروماتويد من صيام شهر رمضان، لا سيما من يتناولون العقاقير التي تتسبب ظهور أعراض جانبية قد لا يتحملها المريض خلال الصوم.

لكن الأبحاث العلمية تشير إلى تحسن صحة مريض الروماتويد أثناء الصيام، إذ يقل معدل انتفاخ المفاصل ومدة تيبس المفصل الصباحي وبالتالي معدل الألم، حيث يساعد الصيام على ضخ ماده الأندورفين في الدم التي تلعب دورا كبير في تخفيف الألم.



الروماتويد أحد الالتهابات المزمنة التي تنشأ نتيجة خلل في الجهاز المناعي للجسم، وتصيب الأغشية المبطنة للمفاصل خاصة المفاصل الصغيرة مثل مفاصل اليدين والرسغين، وفي الحالات المتأخرة قد يزيد الوضع ويتفاقم ليحدث تلفاً تدريجياً للمفاصل واعوجاجاً وتشوهاً في بعضها.



وتعتبر النساء أكثر عرضة لهذا المرض مقارنة بالرجال، وتبدو أعراض الروماتويد على شكل إرهاق عام بالجسم، ثم فقر بالدم وارتفاع فى درجه الحرارة وفقدان للشهية وبالتبعية فقدان للوزن.





الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية في مصر، قال إن الروماتويد مرض تحتلف درجة هجمات الألم فيه من حالة لأخرى، ويحتاج كل مريض إلى تشخيص دقيق لمعرفة المرحلة التي يقبع فيها.

وأضاف ناجي لـ"الخليج 365"، أنه من الضروري متابعة مريض الروماتويد مع الطبيب المعالج باستمرار ومعرفة نوبات الألم ومعدل التكرار.

ونصح المرضى بضرورة التعرض للشمس يوميا حتى يتحول فيتامين د لصورته النشطة وبالتالي يستفيد منه كمضاد قوي للأكسدة، ما يعود بالفائدة على صحة العظام والمفاصل.

أيضا نصح ناجي مرضى الروماتويد بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لكل حالة، مع الاهتمام بتناول أطعمة أعدت بطرق طهي صحية مثل السلق والشوي في الفرن.

أطعمة مفيدة لمريض الروماتويد في رمضان





الطبيب المختص قدم مجموعة من النصائح لمريض الروماتويد بشأن الأطعمة في رمضان، كالتالي:

- تجنب الأطعمة المقلية والمسبكة والمطهية بطرق غير صحية.

- الامتناع عن تناول الأطعمة المشوية على الفحم، لأنها قد تتسبب في زيادة تكرار نوبات الألم.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3، مثل الأسماك الدهنية كالتونة والماكريل والسالمون.

- تجنب الأطعمة التي تحوي أوميجا6 الذي يساعد في تحفيز الالتهاب وزيادة نوبات الألم، مثل الأطعمة المصنعة والمقرمشات والبسكويت والكيك.

- الاهتمام بالأطعمة التي تحوي فيتامين د، كونه يساعد على تقليل الالتهابات.

- تناول الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي والجرير، لأنها غنية بفيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من الالتهابات.

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر والحلويات والمشروبات المحلاة لتجنب زيادة وزن المريض، ما يؤدي إلى الضغط على المفاصل ومضاعفة الألم.

- تجنب الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون المهدرجة، خاصة الأغذية المصنعة والمحفوظة.

- التقليل من تناول الأطعمة المصنعة من القمح الأبيض، الذي يساعد على زيادة التهابات مرضى الروماتويد.

- الاهتمام بتناول حفنة من المكسرات يوميا، كونها غنية بالألياف والأملاح المعدنية خاصة الكالسيوم والزنك والماغنسيوم، وأيضا أوميجا3 ما يساعد على الوقاية من الالتهابات.

- الاهتمام بتناول كل ما هو ملون من الفاكهة لأنها غنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والمشمش، وأيضا البصل والثوم كونهما يساعدان في تقليل حدة الالتهابات.

- الحرص على تناول الكركم والجنزبيل ومشروب الشاي الأخضر، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الالتهابات.