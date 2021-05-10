شكرا لقرائتكم خبر عن الموز يمنع تساقط الشعر ويساعد على تحسين صحته ويقاوم القشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف والكثير من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى المحتوى المعدني مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا فى حماية الشعر من التلف والحفاظ عليه من التساقط، وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فإن الموز يحتوي على خصائص للبشرة والشعر، نظرًا لأنه غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات، حيث تحتوي الموزة الواحدة على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم وفيتامين ومركب السيليكا، وهو مركب معدني يمكن أن يتحول إلى السيليكون الذى يجعل شعرك أكثر كثافة وقوة.

ومن أبرز الفوائد الصحية للموز على صحة الشعر ما يلي:





1.يقاوم قشرة الرأس

الموز يحتوي على مركبات مفيدة لصحة الشعر وهي مضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم التى تقاوم قشرة الرأس التى تحدث عادة بسبب فروة الرأس شديدة الجفاف أو الزيتية والفطريات التي تتغذى على زيت فروة الرأس عند البالغين لذا يمكن أن يساعد استخدام أقنعة الموز التي تحتوي على هذه المركبات المضادة للبكتيريا في تقليل نمو الفطريات على فروة الرأس.

ويحافظ الموز أيضًا على توازن الرطوبة في فروة الرأس بحيث يمكنك تقليل قشرة الشعر.





2. تحفيز نمو الشعر

يعمل على تحفيز نمو شعرك، الذى يتعرض لتساقط نتيجة الإجهاد، ونظرًا لأنه غنى بمضادات الأكسدة،التى تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يجعل شعرك يتساقط بسرعة كما أنه يقوي بصيلات الشعر ويسرع نمو شعرك.





3.يجعل شعرك أكثر لمعانًا

فوائد الموز للشعر هي المساعدة في جعله أكثر لمعانًا،بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تجعل شعرك أقل بهتانًا.





4.يحافظ على صحة فروة الرأس

توفر فروة الرأس الصحية حالة شعر صحية أيضًا ، لذلك من المهم دائمًا الحفاظ على شكلها وحالتها، و تحتوي قشور الموز على فوائد البروتين التي يمكن أن تساعد في تغذية فروة الرأس وتنظيف المسام حتى ينمو الشعر على النحو الأمثل.





5.بلسم طبيعي لشعرك

قشر الموز يساعد في ترطيب الشعر وتغذيته حتى يسهل تسريحه مثلما يفعل البلسم فى ترطيب شعرك.





6.التغلب على الشعر التالف

يساعد قشر الموز فى إصلاح تلف الشعر بشكل طبيعي، دون أي مخاطر جانبية.





7.التغلب على مشاكل الشعر الجاف

يمكن أن يحدث الشعر الجاف بسبب نقص الرطوبة في الشعر، لذا فإن أقنعة الموز يساعد فى ترطيبه.