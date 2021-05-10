الإفراط في الشراء والتسوق يمكن أن يكون خطيراً لدرجة الإضطراب النفسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 01:09 صباحاً - أكد فريق دولي من علماء النفس والأطباء أنّ الإفراط في الشراء والتسوق يمكن أن يكون خطيراً بما يكفي لتشكيل اضطراب.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام الخبراء ببناء الإطار الأول لتشخيص “الحالة المنهكة” ، والتي تسمى “اضطراب الشراء والتسوق القهري” (CBSD).

إنّ الأشخاص المهووسين بالتسوق والإنفاق قد ينتهي بهم الأمر إلى اكتناز الأشياء التي يشترونها دون استخدامها وينتهي بهم المطاف غارقين في الديون.

يعتقد أيضاً أن المصابين يستخدمون فعل الشراء كوسيلة لتحسين مزاجهم ، كشكل من أشكال العلاج أو المكافأة ، مثل بعض اضطرابات الأكل.

يأمل الخبراء أن يساعد التشخيص الأشخاص الذين يكافحون من أجل إدارة سلوك إنفاقهم وتحسين رفاههم العقلي.

وقد قاد المبادرة الدولية البروفيسور مايك كيريوس من معهد Órama للصحة العقلية والرفاهية بجامعة فلندرز.

وقال: “إنّ العملاء الذين يظهرون سلوك الشراء المفرط عادة ما يواجهون صعوبات في تنظيم عواطفهم ، لذلك يلجأون إلى الشراء أو التسوق ليشعروا بتحسن”.

“ومن المفارقات ، إذا ذهب شخص يعاني من اضطراب الشراء القهري في رحلة تسوق، فسيؤدي ذلك إلى تحسين مشاعره السلبية لفترة وجيزة ، ولكنه سيؤدي قريباً إلى مشاعر قوية من العار والشعور بالذنب والإحراج.”

وقد وصفت ظاهرة الشراء المفرط أو غير المنضبط أو التسوق في بيئة سريرية لأكثر من قرن من الزمان.

ولكن حتى الآن لا يوجد تشخيص مقبول رسمياً لهذا الاضطراب ، على الرغم من كونه مشكلة “سائدة ومعطلة” تساهم في الاستهلاك المفرط وارتفاع الديون.

يعتبر CBSD أيضاً مشكلة متنامية ، تغذيها النزعة الاستهلاكية وسهولة الاستخدام من مواقع التسوق عبر الإنترنت ، مثل الأمازون وملابس التجزئة Boohoo.

وقال البروفيسور كيريوس: “في أكثر من 20 عاماً ، منذ أن بدأت في التحقيق في الشراء المفرط ، كان هناك غياب لمعايير التشخيص المتفق عليها بشكل عام”.

” أعاق ذلك خطورة المشكلة المتصورة ، وكذلك الجهود البحثية وبالتالي تطوير العلاجات القائمة على الأدلة.”

سيكون هذا ممكناً الآن مع الإطار الجديد ، الذي يمثل بشكل أساسي اتفاقاً بين 138 من كبار الخبراء في العالم من 35 دولة حول معايير التشخيص لهذا الاضطراب.

يحدد الإطار الجديد النقطة التي يصبح فيها التسوق CBSD ويمكن استخدامه “كأساس لتطوير المقابلات التشخيصية ومقاييس شدة CBSD”.

ومن السمات الرئيسية لمعايير التشخيص الجديدة “الشراء المفرط للعناصر دون استخدام الأغراض المقصودة”.

يوصف الإفراط بأنه “تقلص السيطرة على الشراء / التسوق”.

ومن الخصائص الأخرى لهذا الاضطراب هو عندما “يتم استخدام الشراء / التسوق لتنظيم الحالات الداخلية ، على سبيل المثال ، توليد المشاعر الإيجابية أو تخفيف المزاج السلبي”.

تم استخدام طريقة بحث دلفي للتوصل إلى توافق في الآراء من لجنة الخبراء حول ما يقولون أنه اضطراب نفسي معقد للغاية.

وقال الباحث المشارك الدكتور دان فاسناخت ، كبير المحاضرين في علم النفس في جامعة فلندرز ، أديلايد ، جنوب أستراليا: “إن تقنية دلفي هي طريقة مثالية لدمج وجهات نظر متنوعة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال اضطراب الشراء والتسوق القهري”.

“لقد ساعدنا ذلك على تطوير معايير تشخيصية تتميز باتفاق كبير بين الخبراء في هذا المجال ، وهو أمر مهم لفهم هذا السلوك ومعالجته بشكل أفضل.”

يصف البروفيسور كيريوس الدراسة بأنها “تغيير لقواعد اللعبة” للبحث في مجال الشراء المفرط ، مما يوفر نقطة انطلاق للعلاجات وعمليات التشخيص الأفضل في المستقبل.