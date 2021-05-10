شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدرج الخضراوات والفاكهة فى نظامك الغذائى يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنصح بتضمين الخضراوات والفاكهة في نظامنا الغذائي بشكل يومى لأنها توفر العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسمك، فجميع الخضراوات والفواكه تقريبًا غنية بالعناصر الغذائية ومفيدة لصحتك، من الحفاظ على رطوبة جسمك إلى تنظيم العديد من العمليات والوظائف ويمكن إدراجها في نظامك الغذائي بعدة طرق، حيث يرصد موقع onlymyhealth طرق مفيدة لتناول الخضراوات والفواكه يوميًا.

4 طرق لتضمين الفواكه والخضراوات فى النظام الغذائي اليومي

1- سلطة الفواكه والخضراوات

السلطة هي واحدة من أكثر الأطعمة الصحية سواء على وجبة الإفطار أو الغداء، ويمكن إدراج مجموعة متنوعة من الفاكهة أو الخضار في السلطة، مثل الموز والتفاح والبطيخ والبابايا والأناناس بالنسبة لسلطة الفواكه، والخس والخيار والجزر والفلفل في سلطة الخضراوات، ويمكن أيضًا إضافة الفراولة والعنب والكيوي مع الزبادي المحلى ولكن يجب أن تكون حذرا بشأن السعرات الحرارية التي تتناولها عند تحضير السلطة.

2- العصائر

تعتبر عصائر الفاكهة أو الخضار خيارًا صحيًا ومرضيًا، ويمكنك استخدام العديد من الفواكه والخضراوات في إعداد عصائر لذيذة مثل الموز والخيار والجزر الممزوج ببعض المكسرات والبذور، حيث يعتبر بديلا رائعا لوجبة الإفطار كما تساعد تلك العصائر في علاج الإمساك.

3- إضافة الخضراوات والفواكه إلى طعامك المفضل

طريقة أخرى لإدراج الفاكهة والخضراوات في نظامك الغذائي وهي إضافتها إلى طبقك المفضل، حيث يمكنك إضافة أنواع من الخضراوات في إعداد بعض الأطعمة، ويمكنك تقطيع أنواع مختلفة من الفاكهة في الزبادي لتعويض وجبة خفيفة صحية.

4- تناول فطائر الخضراوات والفواكه

يمكنك تناول الفطائر التي تحتوى على خضراوات وفواكه وكلاهما طرق صحية يمكن إضافتها لنظامك الغذائي لتكون بديلًا للوجبات الخفيفة غير الصحية.