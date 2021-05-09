نسخة هندية من ببجي.. فيديو يكشف أسرار اللعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الهندية حظر لعبة ببجي، تظهر محاولات لاستبدال اللعبة صاحبة الشعبية ببديل جديد.

وحظرت السلطات الهندية لعبة PUBG، في سبتمبر/أيلول 2020، بشأن مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وحظيت لعبة ببجي التي تم حظرها بشعبية كبيرة في الهند من خلال 50 مليون مستخدم نشط شهريا.

وفي ظل حالة الترقب من قبل عشاق اللعبة في الهند، قررت شركة Krafton، العودة للسوق الهندية مرة أخرى، من خلال لعبة جديدة مصممة خصيصًا للبلد الآسيوي، تسمى (Battlegrounds Mobile India).



وشركة Krafton الكورية الجنوبية، هي صاحبة حقوق الملكية في لعبة ببجي.

إعلان تشويقي

وأصدرت الشركة إعلانا تشويقيا يتعلق باللعبة الجديدة Battlegrounds Mobile India والمصممة خصيصا للبلد.





وتسعى شركة Krafton أن تنأى بنفسها عن شركة تينسنت الصينية، موزعة اللعبة في الهند، من أجل رفع الحظر.



ووجهت الشركة الكورية الجنوبية رسالة للهند، قالت فيها إنها تسعى لاستثمار 100 مليون دولار في مجتمع الألعاب المحلي.

وتعد الهند، ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، وهو ما يبرز أهميتها بالنسبة لشركات ألعاب الفيديو.

نسخة هندية

وتعد لعبة (Battlegrounds Mobile India) نسخة هندية من لعبة ببجي، وهو ما أوضحه الإعلان التشويقي، الذي كشف عن أن اللعبة القادمة قد تبدو إلى حد كبير مثل اللعبة المحظورة.

وفيما يخص التسجيل في اللعبة الجديدة، توجد فترة تسجيل أولي قبل إطلاق اللعبة رسميا في الهند.





أما مواصفات اللعبة فقالت الشركة الكورية الجنوبية، إنها تتعاون مع شركاء لبناء نظام بيئي للرياضات الإلكترونية مع تقديم محتوى داخل اللعبة بانتظام، بدءًا بسلسلة من الأحداث داخل اللعبة الخاصة بالهند عند الإطلاق.

ووفقا لموقع (aitnews) تقدم اللعبة التي تستخدم مخطط ألوان العلم الهندي نظامها البيئي للرياضات الإلكترونية المنفصل عن اللعبة الأساسية.

أحداث مختلفة

وأكدت الشركة أن الأحداث داخل اللعبة تختلف بين اللعبتين، وبالتالي يتم قريبًا تقسيم قاعدة اللاعبين بين نسختين، مع ظهور لعبة ثالثة تسمى PUBG New State في وقت لاحق من هذا العام.

وتتماشى اللعبة مع جميع القوانين المحلية المتعلقة بتخزين البيانات، وفقا لسياسة الخصوصية المدرجة في موقع اللعبة.

واتخذت الشركة هذه الخطوة لتجنب أي تعارض مع إصرار الحكومة على تخزين جميع بيانات المستخدم في الدولة.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية "مع اعتبار الخصوصية وأمن البيانات أولوية قصوى، فإننا نعمل مع الشركاء لضمان حماية البيانات والأمان في كل مرحلة، ويضمن ذلك احترام حقوق الخصوصية، وستكون جميع عمليات جمع البيانات وتخزينها متوافقة تمامًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الهند واللاعبين هنا".

شروط صارمة

وفيما يتعلق بالقيود التي فرضتها الشركة على اللعبة، تتضمن Battlegrounds Mobile India مجموعة من القيود التي تهدف إلى حماية القاصرين.

ومن ضمن الإجراءات ضرورة تقديم اللاعب، رقم هاتف الوالد أو الوصي من أجل اللعب.

كما أن الشركة اشترطت اقتصار الوقت اليومي والمال القابل للإنفاق على 3 ساعات ونحو 95 دولارا.