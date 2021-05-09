شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الشعور بالحر أثناء النوم أبرزها اضطراب الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى البلاد من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ سواء في ساعات النهار أو الليل وهو ما قد يؤدى إلى التأثير على النوم نتيجة الشعور بالحر فإذا كانت غرفتك شديدة الحرارة أو شديدة البرودة ، فمن المحتمل أن تواجه مشكلة في النوم، حيث وجدت مراجعة بحثية أن درجة حرارة الغرفة المثلى للنوم تتراوح من (19 إلى 21 درجة مئوية).

ووفقًا لتقرير لموقع healthline حتى إذا كانت غرفتك هي درجة الحرارة المثالية بالنسبة لك فهناك أسباب أخرى تؤدى إلى الشعور بالحر أثناء الليل.

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أسباب الشعور بالحر أثناء النومدرجة حرارة الغرفة والرطوبة: إذا كنت تشعر بالحر الشديد أثناء الليل، فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة غرفتك ووجدت مراجعة بحثية أن التعرض للحرارة أثناء الليل يزيد من اليقظة ويقلل من نوم الموجة البطيئة ونوم حركة العين السريعة، ويمكن أن تزيد الرطوبة أيضًا من تأثير الحرارة عن طريق تقليل قدرة العرق على التبخرالفراش وملابس النوم: يعمل الفراش الخاص بك كعازل يشبه إلى حد كبير العزل في منزلك تميل الفرش السميكة إلى حبس حرارة أكثر من الفراش الرقيق، كما أن ارتداء ملابس النوم السميكة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع درجة الحرارةأنشطة ما قبل النوم: يمكن للأنشطة التي تمارسها قبل النوم أن تزيد من درجة حرارة جسمك وتجعل النوم أكثر صعوبة، مثل ممارسه الرياضه وجدت مراجعة بحثية أن التمارين المسائية لم تؤثر سلبًا على النوم بل كان لها تأثير معاكس ولكن قد تتأثر بداية النوم إذا انتهى التمرين القوي في غضون ساعة واحدة من وقت النومتناول الكافيين: تناول الكافيين في وقت قريب من وقت النوم قد يجعل من الصعب عليك النوم إلى جانب زيادة اليقظة العقلية ، يرتبط الكافيين بارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية.

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الأنشطة المجهدة: عندما تشعر بالتوتر، تنقبض الأوعية الدموية يعمل هذا الإجراء على خفض درجة حرارة بشرتك وزيادة درجة حرارة الجسم الأساسيةمن ينام معك: إذا كنت تنام مع أشخاص آخرين أو حيوانات أليفة، فإن درجة حرارة أجسامك مجتمعة يمكن أن ترفع درجة الحرارة تحت الفراش وفي غرفتك، تطلق الأجسام الحرارة باستمرار كنتاج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي، كلما زاد عدد الأجسام وصغر المساحة، زادت سرعة تسخين المنطقة

يبلغ متوسط ​​درجة حرارة جسم الإنسان حوالي 37 درجة مئوية إذا كانت درجة حرارة الغرفة أكثر دفئًا من ذلك فسوف يمتص جسمك الحرارة ويكون له تأثير تبريد على الغرفة.

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الدواء: يمكن لقائمة طويلة من الأدوية أن ترفع درجة حرارة جسمك أو تعطل قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته

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الهرمونات: يمكن أن تؤدي الاختلالات في مستويات الهرمونات إلى التعرق الليلي أو الهبات الساخنة، تعاني العديد من النساء من التعرق الليلي كجزء من متلازمة ما قبل الحيض بسبب التقلبات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، يعد التعرق الليلي والهبات الساخنة من أكثر أعراض انقطاع الطمث شيوعًا يُعتقد أن انخفاض هرمون الاستروجين والتغيرات الهرمونية الأخرى غير المفهومة تمامًا تسبب هذه الأعراض، يؤدي الحمل أيضًا إلى تغيرات هرمونية تزيد من تدفق الدم وترفع درجة حرارة الجسم الأساسية

فرط نشاط الغدة الدرقية وانقطاع النفس الانسدادي النومي الذي يمكن أن يؤثر على مجموعة متنوعة من الهرمونات هما سببان محتملان آخران لشعورك بالحرارة والتعرق في الليل.