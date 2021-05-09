شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.. أطباء بالهند يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار الهند في كفاحها مع فيروس كورونا، بأرقام الحالات اليومية التي تحطم الرقم القياسي، يبدو أن الأمور تأخذ منعطفاً نحو الأسوأ، ووسط تدهور الوضع، أدرجت وزارة الصحة الاتحادية علامات التحذير والأعراض التي يمكن أن تساعد المصابين بالفيروس على تحديد ما إذا كان ينبغي نقلهم إلى المستشفى، وقالت وزارة الصحة بالهند وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" إنه يجب نقل المرضى إلى المستشفى إذا انخفض مستوى الأكسجين لديهم، أو يعانون من إرهاق شديد أو ألم في الصدر.



متى يجب دخول المستشفى بسبب كورونا

ونقل الموقع عن الدكتور رانديب جوليريا، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) ، أن "انخفاض تشبع الأكسجين (أقل من 93) ، والتعب المفرط أو آلام الصدر هي علامات تحذيرية تشير إلى أن المريض في عزلة منزلية قد يحتاج إلى دخول المستشفى وبالتالي، يجب أن يظل هؤلاء المرضى على اتصال بالطبيب ، كما يحتاج الأشخاص المعرضون لمخاطر عالية والذين يعانون من أمراض مصاحبة إلى توخي رعاية خاصة.

ولفتت الوزارة إلى هذه العلامات والأعراض في ظل تدهور الحالة واكتظاظ المنشآت الصحية بالطفرة الهائلة لمرضى فيروس كورونا ونقص أسرة العناية المركزة وإمدادات الأكسجين، وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة الاتحادية المبادئ التوجيهية المنقحة فيما يتعلق بالعزل المنزلي للحالات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض لعدوى كوفيد.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة الاستمرار في العزلة الذاتية

بموجب الإرشادات الجديدة، طلبت وزارة الصحة من الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا تقييد أنفسهم بالعزل الذاتي إذا عانوا من أعراض خفيفة ووفقًا للتقرير، فإن الحالات الخفيفة تشمل المرضى الذين يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي أو حمى، دون ضيق في التنفس وأكثر من 94 % من تشبع الأكسجين في هواء الغرفة.

في الموجة الثانية من فيروس كورونا، لوحظ انخفاض مفاجئ في مستويات الأكسجين لديهم، ويشير تشبع الأكسجين إلى النسبة المئوية للهيموجلوبين المؤكسج في الدم المنقول من الرئتين إلى أعضاء الجسم الأخرى، وتعتبر المستويات الصحية من تشبع الأكسجين فوق 94 صحية ، في حين أن مستوى الأكسجين أقل من 90 هو علامة تحذير على أن الحالة الصحية تزداد سوءًا ، مما يشير إلى أنه يجب على المرء طلب المساعدة الطبية.

الأكسجين هو استراتيجية علاج مهمة لكورونا، لكن إساءة استخدامه عامل مهم أيضًا، إذا كان تشبع الأكسجين لديك هو 92 أو 93 أو 94 أو 95 أو أكثر من 96 ، فهذا يعني أن هناك كمية كافية من الأكسجين في جسمك (في الدم) وأن الأكسجين يصل إلى أعضائك. "