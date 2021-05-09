شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لتناول الشيكولاتة الداكنة.. تحافظ على بشرتك ورشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل الشيكولاتة الداكنة فوائد صحية عديدة، بجانب مذاقها الذي يجعل الكثيرين يقبلون على تناولها، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا فى حمايتك من العديد من الأمراض، حيث تحتوى على فيتامينات سى و E، ومضادات الأكسدة كما أنها تسهم أيضًا فى إنقاص الوزن وتحفيز حرق الدهون.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Bold sky، فإن أبرز فوائد الشيكولاتة الداكنة على صحتك الآتي:

1. تعزيز مناعة الجس

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على فيتامين C وE الذي يعمل بشكل جيد للغاية في الحفاظ على جهاز المناعة.

2. تحسين عملية الأيض

تحتوى الشيكولاتة الداكنة على المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس، وتلعب تلك الفيتامينات دورا فى تعزيز عملية الأيض اى التمثيل الغذائي ودعم مراحل النمو للأطفال.

3.تحسين مجرى الد

يعد تدفق الدم السلس أحد المفاتيح الرئيسية لعملية التمثيل الغذائي الجيدة وكذلك الجسم السليم، فعندما يتمكن الدم - الذي يجلب الأكسجين - من السريان بسلاسة والوصول إلى كل تفاصيل جسم الرجل من خلال أوعيته ، فسيحصل على أفضل صحة لأن كل عضو يعمل بشكل جيد وسليم، وتحتوى الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول التي يمكن أن تدفع طبقة الشريان لإنتاج أكسيد النيتريت، الذى يجعل مجرى الدم أكثر سلاسة ويتم توزيع الدم بشكل جيد.

4. الحفاظ على صحة القلب

لا تزال الشيكولاتة الداكنة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمجرى الدم ، كما أنها مفيدة للقلب لأنها تسهل تدفق الدم عن طريق تعظيم وظيفة الأوعية الدموية، وعندما تعمل الأوعية الدموية بشكل جيد، فإن القلب سيفعل ولن يكون هناك انسداد للأوعية، حيق تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم الذى يدعم القلب لضخ الدم.





5. الوقاية من فقر الدم وخفض ضغط الدم

أحد العناصر الأساسية الموجودة في الشيكولاتة الداكنة هو الحديد الذى يحمى من فقر الدم أو انخفاض ضغط الدم،

كما تحتوى على المغنيسيوم والذي يعمل بشكل جيد في علاج ارتفاع ضغط الدم

6. منع وعلاج مرض السكر

مرض السكري هو مرض يحدث بسبب الحجم المفرط للسكر أو الجلوكوز في الدم، وبرغم ذلك فإن تناول الشوكولاتة الداكنة يسهم أيضًا من الإنتاج التلقائي للأنسولين.

7.حماية الجلد

لانها تحتوى على مضادات الأكسدة ، لذا تمنحك حماية إضافية للبشرة خاصة من الأشعة فوق البنفسجية،بالإضافة إلى ذلك تعمل مضادات الأكسدة أيضًا على جعل تدفق الدم سلسًا إلى الجلد حتى تتغذى بشرتك من الداخل والخارج.

8. الوقاية من السرطا

الجذور الحرة أحد أكثر أسباب الإصابة بالسرطان شيوعًا، ونظرا لأن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا في منع الجذور الحرة.





9. الحفاظ على البشرة تكافح الشيكولاتة الداكنة علامات الشيخوخة وتسهم في تفتيح البشرة،لأنها تساعد فى تدفق الدم السلس إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الجلد، كما يحدث في أجزاء أخرى من الجسم فإن تدفق الدم السلس يمنع التجاعيد وظهور علامات تقدم العمر.





10. إنقاص الوزنالشيكولاته الداكنة غنية بالألياف التي يمكن أن تمنحك الشعور بالشبع، لذا فإن تناولها مفيد لأولئك الذين يتبعون برنامجًا غذائيًا لأنه قد يكون فعالًا في إنقاص الوزن والشعور بالامتلاء .