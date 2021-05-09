العاهل الأردني لـ"عباس": يجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها وإجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد.



وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال رفضه لمحاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في القدس الشرقية.

وأدان الملك عبد الثاني الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى.

كما تم بحث قيام إسرائيل بمنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.

كما تم الاتفاق، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساته وأهله.

والأحد، أعلنت الجامعة العربية، عقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء المقبل، افتراضيا لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.

وقالت الأمانة العامة للجامعة الدول العربية إنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، افتراضيا، بناء على طلب فلسطين أيده عدد من الدول العربية.

ويهدف الاجتماع بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها .

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية، والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء فلسطينيون، السبت، عشرات البالونات الحارقة نحو التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، احتجاجا على أحداث القدس.

جاء ذلك، إيذاناً باستئناف ما يعرف بـ"الأدوات الخشنة" لمسيرة العودة التي توقفت مطلع العام الماضي بعد تفاهمات تهدئة غير مباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتنفذ الشرطة الإسرائيلية، حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، فيما يتأهب الجيش للتصعيد