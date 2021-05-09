شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة للتخلص من وزن الماء بالجسم.. أبرزها تناول البوتاسيوم والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن تشهد أجسامنا تقلبات في الوزن، ففي معظم الحالات يكون السبب في ذلك هو زيادة وزن الماء الناتج عن الإفراط في استهلاك الملح، ومن المعروف أن الكليتين تنظم مقدار ما يحافظ عليه جسمك أو يخرجه، وتناول نظام غذائي غني بالملح يجعلها تحتفظ بالماء في الجسم من أجل تخفيف مستوى الملح المرتفع، ويرصد موقع تايمز أوف انديا، 5 طرق سهلة للتخلص من وزن الماء.

5 طرق سهلة للتخلص من وزن الماء

ممارسة الرياضة تمنحك شعورًا بالراحة والتخلص من وزن الماء، حيث إنها تجعلك تعرق ومن ثم التخلص من الماء الزائد بالجسم.

2- التقليل من تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة مليئة بالملح الذى يعتبر السبب الرئيسى في زيادة وزن الماء، وبالتالي من الأفضل الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة، حيث أن ثلاثة أرباع كمية الملح التي تتناولها تأتي من الأطعمة المصنعة في حال تناولها.

3- تناول المزيد من البوتاسيوم

من المهم أن يكون هناك توازن بين مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، حيث إن البوتاسيوم مهم جدًا لتنظيم ضغط الدم، وأغلب الناس لا يحصلون على ما يكفى من البوتاسيوم بالرغم من توافره في الفواكه والخضراوات مثل البروكلى والبطاطا الحلوة والبرتقال والفواكه المجففة مثل الخوخ والزبيب وماء جوز الهند.

4- أضف المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، لذلك من المهم تضمين الأفوكادو والخضراوات الورقية واللوز والفاصوليا إلى نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على مستويات المغنيسيوم.

5- اشرب المزيد من الماء

يساعد استهلاك الماء على تخفيف مستويات الملح في الجسم، ستندهش من معرفة أن الشعور بالعطش هو أول علامة على الإصابة بالجفاف، لذلك اشرب الماء حتى قبل أن تشعر بالعطش.